A 5 años de la muerte de Nisman, habrá marchas y ceremonias para pedir justicia Nacionales 18 de enero de 2020 Redacción Por Se cumple hoy el quinto aniversario de la muerte del fiscal que denunció a la entonces ex presidenta Cristina Kirchner por el Memorándum firmado con Irán para, presuntamente, encubrir a los responsables del atentado contra la AMIA. Hoy habrá movilizaciones en el país, con epicentro en Buenos Aires. El documento contra el Gobierno que leerá la oposición en el acto.

FOTO ARCHIVO ALBERTO NISMAN. Un día como hoy de 2015 fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, una movilización que se prevé masiva se realizará hoy en la Plaza del Vaticano, a escasos metros del Palacio de Justicia, mientras que este domingo la DAIA realizará una ceremonia en el Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos del ex titular de la Unidad Especial AMIA.

A través de las redes sociales se llevó a cabo en los últimos días la convocatoria para el homenaje al ex integrante del Ministerio Público, en el que los manifestantes reclamarán a la Justicia que esclarezca el caso.

La movilización se realizará este sábado a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, en el barrio porteño de San Nicolás.

"No fue suicidio, fue magnicidio" y "Hasta que la memoria aturda" son algunos de los lemas que se difundieron en Twitter y Facebook para instar a movilizarse en el quinto aniversario de la muerte de Nisman, que aún no se sabe si fue un homicidio o un suicidio.

Dirigentes opositores, como Elisa Carrió, ya anticiparon que participarán del acto en la Plaza del Vaticano, por lo que se prevén duras críticas y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Aunque la principal marcha será en la Ciudad de Buenos Aires, se espera que también haya homenajes al fallecido fiscal en distintas plazas del país e incluso en el exterior, ya que algunos usuarios convocan a movilizarse frente a las distintas embajadas argentinas alrededor del mundo.

En tanto, mañana domingo habrá dos ceremonias frente a la sepultura número 7 del tablón 210, en la manzana 152 del Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos de Alberto Nisman.

En uno de ellos, a las 10:00, el Consejo Directivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), encabezado por Jorge Knoblovits, llevará a cabo el homenaje: se recitará el Kadish y otros salmos de recordación, al tiempo que la entidad informó que "reiterará el pedido de justicia para identificar a los responsables de su muerte, así como en la causa AMIA".

Más tarde, en el mismo lugar, se realizará la ceremonia familiar de la que participarán la madre del fallecido fiscal, Sara Garfunkel; la ex esposa y juez federal, Sandra Arroyo Salgado; y las hijas, Iara y Kala Nisman.



"NO FUE SUICIDIO, FUE

UN MAGNICIDIO"

Dirigentes opositores de Juntos por el Cambio leerán en la marcha homenaje a Alberto Nisman en la Plaza del Vaticano un documento en que el enfatizarán que su muerte fue "un magnificio" y volverán a apuntar al Gobierno por intentar "asegurar la impunidad de los culpables" por el atentado a la AMIA.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió el documento titulado "Justicia Perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio", que leerán mañana a las 18:30 en la marcha convocada por Juntos por el Cambio, a la que asistirá también la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

"Nadie en la Argentina puede darse el lujo de interpretar la muerte del fiscal Alberto Nisman según su ocasional conveniencia política o el cargo que circunstancialmente ocupe. Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad; quien crea que la verdad puede escribirse y cambiarse a conveniencia no es más que un aliado de la mentira y cómplice de los culpables", advirtieron.

Según entendieron, "un hecho criminal de este tipo no puede ser interpretado fuera de contexto", porque Nisman "anunció que iba a presentar pruebas contra la entonces presidenta de la Nación (Cristina Kirchner) como principal encubridora de los responsables del atentado a la AMIA y, 4 días después, apareció muerto".

"El gobierno de aquel entonces -que hoy ha vuelto con la intención de terminar su tarea inconclusa de asegurar la impunidad de los culpables y de quien pactó con los culpables- firmó un pacto clandestino e inconstitucional con la República Islámica de Irán que después transformó en ley con su mayoría automática en el Congreso. Ese pacto transformó a Nisman en la víctima número 86 del atentado a la AMIA y, a quienes lo firmaron y votaron, en traidores a la patria", recalcaron en el documento.

En tanto, insistieron en que "el pacto con Irán llevaba implícita la promesa del gobierno argentino de levantar las alertas rojas que pesaban sobre los iranés acusados de haber planificado el atentado" a la mutual judía.

Además, cuestionaron que el Gobierno del presidente Alberto Fernández impulse la revisión de la pericia de Gendarmería que afirmó que la muerte de Nisman fue un asesinato.

"Los mismos que lo denostaron. Los mismos que durante un tiempo sostuvieron que lo asesinaron y luego que se suicidó. Los mismos que no supieron qué hacer con un Fiscal de la Nación muerto y contaminaron deliberadamente –o por impericia– la escena del crimen, son los que hoy pretenden ordenarle al Poder Judicial que revise técnica y administrativamente la pericia llevada a cabo por la Gendarmería Nacional", agregaron.