Bonadío envió a juicio oral a De Vido y Uberti Nacionales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El juez federal Claudio Bonadío envió a juicio oral y público al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular del Organismo de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti, así como a un grupo de empresarios por supuestos sobornos cobrados para favorecer a los concesionarios de los corredores viales.

Es un desprendimiento de la causa "cuadernos" en donde ahora por orden de Bonadío se cerró la investigación y se los mandó a juicio oral y público.

Para el juez "la maniobra ilegal realizada en el otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad adquirió una magnitud considerable" y por hechos que tuvieron lugar en el período 2003-2007 en el OCCOVI, el órgano encargado de controlar los concesionarios viales.

En este tramo de la causa fue Claudio Uberti quien se convirtió en arrepentido y detalló los pagos ilegales de empresarios de los concesionarios viales para ser designados en distintas licitaciones por las entonces autoridades del Ministerio de Planificación Federal.

Las concesiones investigadas son el Acceso Norte (de Autopistas del Sol), el Acceso Oeste (del Grupo Concesionario del Oeste), el Acceso Riccheri (de AEC S.A) y la Ruta 8 tramo Pilar a Pergamino, este último del concesionario Corredor Americano.

En medio de la investigación habían sido citados a declarar como imputados Franco y Gianfranco Macri, pero el primero al fallecer se extinguió la acción penal mientras que el hermano del ex presidente finalmente quedó con falta de mérito.

Bonadío la había procesado a Cristina Kirchner, pero luego, al ser apelado por la defensa, la Cámara Federal lo revocó.

Además de De Vido y Uberti, Bonadío envió a juicio a Miguel Marcelino Aznar, Obdulio Barbeito, Juan Manuel Collazo, Patricio Gerbi, Miguel Angel Marconi, Marcelo Marcuzzi, Juan Marcos Carlos Perona y Marcela Edith Sztenberg.