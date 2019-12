Adrián Abonizio dictará un taller de escritura de canciones

El reconocido cantautor nacido en Rosario, miembro fundador de La Trova Rosarina, dictará en las instalaciones del CET Atilra un taller de escritura de canciones que culminará con un recital en Patio Los Robles, cuyo repertorio incluirá canciones realizadas en el día por los participantes de la actividad. Es importante resaltar que no se requieren conocimientos musicales previos.

El taller consta de dos módulos a desarrollarse en un mismo día: una jornada completa que abarca cerca de 6 horas, con un intermedio de media hora. Incluirá ejercicios literarios y musicales. Entre los contenidos abordados habrá un repaso de tips personales del cantautor, corrección, historia del por qué se aborda la idea de componer, juegos de palabras, herramientas para lograr un ordenamiento de las ideas y su proyección útil para ser volcadas en un texto.

Respecto a los destinatarios de la actividad, el propio Adrián afirmó:

“Está destinado a colegas o para aquellos que buscan en soledad el arte de hacer canciones. Está dirigido a los "perdidos" eslabones entre la literatura y la música que no pueden ni con una ni con otra y tienen dificultades para unir ambas partes.

A los que están en una situación de "calle" con respecto a componer y nadie les abre sus puertas a los secretos simples. A los que pudieron haber sido y no fueron porque no encontraron techo. A los que nadie les dio una mirada de empuje o de energía para saber que se puede.

Este taller intenta prender una lucecita para entender que nada es lo que parece: ni imposibles ni facilismos. Solo la naturalidad de enseñar y disfrutar sin angustias para derrotar la leyenda de la hoja en blanco".

Los interesados deberán inscribirse y retirar sus tickets correspondientes en la sede de ATILRA (calle José Ingenieros 268) o a través de Eventbrite.

Opción 1: $100; Acceso a los dos módulos a desarrollarse en CET.

Opción 2: $200; TALLER + Recital en Los Robles. (comida y bebida a elección, a cargo del consumidor)

Opción 3: $300; TALLER + Recital + Menú sugerido (incluye tabla de pizzas, fritas, etc.; bebida a elección, a cargo del consumidor.)



Adrián Abonizio:

Es un cantautor rosarino nacido en el año 1956. Adquirió notoriedad pública de la mano de la Trova Rosarina, de la cual formó parte. La trova no fue una banda rígida, anclada en un estilo y con miembros fijos, sino un movimiento cultural que se caracterizó en los inicios de la década del ’80 por ser una fusión de varios estilos musicales: se abrazó al rock, al tango, y al folclore.

Lo que tenían en común sus artistas era que provenían de Rosario y buscaban expresar un mensaje común de disconformidad con el régimen militar. Numerosos artistas que compartieron escenario y grabaciones son considerados parte de este movimiento cultural rosarino: un joven Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Jose Luis "Zapo" Aguilera, Rubén Goldín, entre otros. Actualmente, algunos de sus miembros, entre ellos Adrián, han brindado presentaciones en conjunto, como la participación del Festival de Cosquín de este año, que revivieron la posibilidad de ver a la Trova en un escenario.

Las composiciones de Abonizio, entre las cuales se destacan “El témpano”, “Mirta, de regreso”, “Dios y el Diablo en el taller”, se hicieron muy conocidas de la mano de Juan Carlos Baglietto, miembro de la mencionada agrupación. Compuso canciones que fueron interpretadas por artistas de la talla de Joaquín Sabina y Fito Páez. Su carrera se vio dificultada en parte por su renuncia a participar de sellos discográficos grandes. Según dijo en una entrevista: «No encontré la gente que trabaje dignamente, que busque lo artístico, que es lo que yo pretendo».

Eso no le impidió contar con reconocimientos dentro del ambiente artístico nacional. En 2013 ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango, con su trabajo Tangolpeando. Tiene actualmente 63 años y hace más de 15 se dedica a enseñar a componer canciones en distintos cursos y talleres tales como los ofrecidos en el Centro Cultural Fontanarrosa de Rosario y en el club Rosario Central.