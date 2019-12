Murió la actriz Anna Karina Información General 16 de diciembre de 2019 Redacción Por Fue la musa de Jean Luc Godard

Fue una de las figuras más destacadas de la nouvelle vague. Falleció víctima de un cáncer a los 79 años, en compañía de su cuarto esposo.

La actriz franco-danesa Anna Karina, musa del director de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard, ha muerto de cáncer a los 79 años.

Karina, que personificaba la elegancia de los años 60 con su rostro pálido y sus grandes ojos azules, protagonizó siete películas realizadas por su exmarido Godard, entre ellas Pierrot Le Fou.

“Anna murió ayer en un hospital de París por los efectos del cáncer”, dijo su agente Laurent Balandras a AFP, y agregó que falleció en compañía de su cuarto esposo, el director estadounidense Dennis Berry.

“Hoy, el cine francés ha quedado huérfano. Ha perdido una de sus leyendas”, tuiteó el ministro de Cultura Franck Riester.

Karina era todavía una adolescente cuando viajó a París desde su Dinamarca natal para intentar convertirse en actriz.

Desarrolló una exitosa carrera como modelo antes de ser vista por Godard mientras caminaba por los Campos Elíseos. Godard le ofreció una escena desnuda en Breathless, su primera y más famosa película, pero ella se negó.

Ya eran pareja cuando, con apenas 21 años, ganó el premio a la mejor actriz en el festival de cine de Berlín por A Woman is a Woman en 1961.

“Nos amábamos mucho”, dijo Karina a AFP en una entrevista en París en marzo de 2018. “Pero era complicado vivir con él”, añadió.

“Era alguien que podía decirte:'Voy a buscar cigarrillos’ y volver tres semanas después”.

Más tarde, ella misma se deslizó detrás de la cámara para hacer Vivre ensemble, un romance entre una profesora de historia y una joven de espíritu libre que termina en drogas y violencia doméstica.

Karina también tuvo cierto éxito como cantante, grabando Sous Le Soleil Exactement con Serge Gainsbourg.

Su relación con Godard estuvo marcada por un drama, la pérdida de un hijo que ella llevaba. La última vez que esta pareja mítica se vio, fue hace más de 20 años. Desde entonces, no hubo ningún contacto. “Está en Suiza y no abre la puerta”, aseguró. “No, no estoy triste. Es su vida, después de todo”.

Después de Godard, Karina se casó sucesivamente con los cineastas Pierre Fabre y Daniel Duval y, en 1982, con el estadounidense Dennis Berry.