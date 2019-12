Triunfo de Claudio Zanatta Deportes 16 de diciembre de 2019 Redacción Por CAR SHOW SANTAFESINO

FOTO LA CUADRICULADA HACIA LA VICTORIA./ El rafaelino Claudio Zanatta.

El Car Show Santafesino disputó sus últimas carreras del año en Paraná, y se decidieron cinco títulos provinciales.

El rafaelino Claudio Zanatta alcanzó su primera victoria, en una carrera muy intensa, luchando con los que peleaban por el certamen del Fiat 600 TS. Los primeros metros tuvieron a Nicolás Aimar al frente, quien debía ganar y esperar a que Luis Cifre prácticamente no sume para consagrarse nuevamente. Pero el campeón sabía que era difícil poder mantener el cetro, ante un Cifre muy veloz y rendidor durante todo el año.

El poleman Claudio Zanatta, tras una mala serie, se fue recuperando y quedó primero. Luego de un ingreso del auto de seguridad, peleó fuertemente con Eduardo Bertone, Aimar y Cifre. Estos últimos tres en su lucha dejaron escapar a Zanatta, y empezaba a presionar Federico Sabá. Pero el noveno giro definió todo, con Gonzalo Lazzarotto despistándose en la chicana, porque al volver impactó contra el auto de Nico Aimar, en una situación indeseada, porque se estaba llevando a cabo una gran lucha entre los dos candidatos, mientras se acercaban a Zanatta.

Sobre la última vuelta, Cifre ya se sabía campeón y buscó por todos lados pasar a Zanatta, pero este último no desaprovechó la chance y celebró la victoria, mientras la familia Cifre se emocionaba por el campeonato de Luigi, para equipararse con su hermano Simón, ex-campeón de la divisional.

Clasificación: 1- Claudio Zanatta, 12 vueltas en 25m24s985 a 134,862 km/h; 2- Luis Cifre a 0s243; 3- Eduardo Bertone; 4- Alejandro Cipolat; 5- Federico Sabá y 6- Javier Melidoro.



MANSILLA CAMPEON EN FIAT STANDARD

Sergio Toledo (Fiat Uno) ganó una carrera complicada por el clima en el Turismo Fiat Standard, fue excluido y la heredó Santiago Migliore (Fiat Uno), pero el campeón fue Martín Mansilla (Fiat Uno).

Cuando la pista paranaense estaba secando, todos salieron con gomas lisas pero se largó un nuevo chaparrón que obligó a que muchos piensen en cambiar caucho por el con dibujo. Mansilla y Santiago Migliore (Fiat Uno), los candidatos al título, fueron a lo seguro y cambiaron, mientras que Toledo hizo malabares para ser muy veloz con gomas lisas, y se escapó adelante. Luego cesó la lluvia pero la pista continuó húmeda, y ‘Checo’ volvió a ganar. En tanto que Migliore, ascendió hasta el tercer lugar en pista, segundo por los puntos, pero solamente le servía ganar y que Martín no llegue. Ambas cosas no sucedieron, y el sunchalense llegó noveno para alzarse con el título. Después quedó excluido Toledo, y en pista el vencedor fue Ulises Bertone (Fiat 128), pero como corrió en calidad de invitado, los puntos fueron para Migliore, quien terminó logrando su parte pero no fue suficiente.



FORMULA 3

Esterkin ganó pero Zuberbühler es campeón. El volante de Paso de los Libres realizó todo lo que tenía que hacer pero dependía del resultado del representante de Reconquista, quien terminó cuarto y festejó.

Final: 1- Alfredo Esterkin, MR Racing, 12 vueltas en 21m51s846 a 138,935 km/h; 2- Gaspar Chansard, MR Racing a 1s410; 3- Manuel Macarro; 4- Esteban Zuberbühler; 5- Fabián Mainero y 6) Ignacio Faín.



CANCIANI COMODO

El ex-campeón Fabio Canciani volvió a ganar con autoridad en la fecha de cierre de temporada, que ya tenía a Mauro Perassi (Ford Fairlane) como campeón anticipado en el TC 4000. Fabio Canciani (Ford Falcon) hizo la pole, ganó la serie y no podía ser menos en la final, y lo más entretenido estuvo en el segundo puesto. Juan Carlos Demonte (Torino Coupé) se ocupó de derrotar a Héctor Faín (Ford Falcon), y luego Perassi completó el podio.

Final: 1- Fabio Canciani, Ford Falcon, 14 vueltas en 24m17s039 a 145,938 km/h: 2- Juan Carlos Demonte, Torino Coupé a 5s381; 3- Mauro Perassi, Ford Fairlane; 4- Héctor Faín, Ford Falcon; 5- Juan Pablo Massello, Ford Falcon a 21s024; 6- Brian Perino, Ford Falcon; 7- Ezequiel Perren, Ford Falcon y 8- Jorge Canavesio, Dodge Polara.



HAROIAN EN TURISMO FIAT SANTAFESINO

El jujeño Ignacio Haroián logró el campeonato de la categoría antes de largar la final, triunfando en la serie con gran autoridad. La celebración anticipada con el Fiornovelli Sport Group se consiguió, pero cabe recordar que a principios de temporada corrió con el Fiat 128 propio alistado por Claudio Pfening.

Final: 1- Ignacio Haroián, Fiat Uno, 14 vueltas en 27m56s747 a 126,816 km/h; 2- Máximo Gauchat, Fiat Uno a 6s763; 3- José Luis Costamagna, Fiat Duna a 30s514; 4- Francisco Caffaratti, Fiat Uno; 5- Fabián Mainero, Fiat Uno a 1 vuelta 6- Marcelo Gauchat, Fiat Uno a 1 vuelta.



TS 1800

Triunfo y campeonato para Cavigliasso. El de General Cabrera celebró su primer campeonato en el Car Show Santafesino, y lo hizo de la mejor manera, ganando en una carrera muy intensa sobre el final. El comienzo de la carrera fue con Guillermo Cavigliasso (Chevrolet Onix) en punta y Emiliano Urquiza (Renault Clio) si bien tenía que pasarlo, no pudo.

Sí pudo con Diego Rossi (Chevrolet Onix), y luego lo propio realizó Santiago Trípodi (Toyota Etios).

Final: 1- Guillermo Cavigliasso, Chevrolet Onix, 14 vueltas en 24m31s654 a 144,489 km/h; 2- Santiago Trípodi, Toyota Etios a 0s613; 3- Emiliano Urquiza, Renault Clio; 4- Diego Rossi, Chevrolet Onix; 5- Mauricio Centinaro, Renault Clio y 6- Bruno Pace, Renault Clio.