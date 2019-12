Nuevo Gabinete: renovación generacional y presencia de mujeres en lugares jerárquicos Locales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPAL NUEVA ETAPA. Los nuevos funcionarios acompañaron al intendente Castellano el pasado jueves, en el acto de asunción.

El nuevo Gabinete Municipal del intendente Luis Castellano está conformado por un jefe de gabinete, 11 secretarios, 3 subsecretarios y un fiscal. Para este nuevo período, el mandatario local manifestó que al elegir a cada uno de sus integrantes, lo hizo pensando en una renovación.

Por eso, si bien algunas personas que ya venían trabajando en la gestión continuaron o fueron designadas a otros lugares, también hay perfiles nuevos con nuevas ideas, energía y motivación para abordar temas y problemáticas desde otros puntos de vista.

En este sentido, quienes renovaron su cargo por un nuevo mandato son el jefe de Gabinete y Modernización, Marcos Corach, y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

También hay hombres y mujeres que venían trabajando en la gestión y que alcanzaron lugares con mayor jerarquía como es el caso de la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit.

Además, está la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio y el fiscal municipal, Daniel Fruttero.

Castellano decidió darles la oportunidad a un grupo de ciudadanos que venían trabajando en el sector privado, como es el caso del secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; y el subsecretario de Salud, Guillermo Weiner.

Si bien no juró en el acto por ser un cargo que no está en el organigrama, otro funcionario por el que Castellano volvió a apostar es su secretario privado, Luis Kujawinski, para seguir siendo una de sus personas de confianza con un perfil político y mucho diálogo con los medios.

Ante estas designaciones, el Intendente expresó oportunamente: “Me enorgullece que hayan aceptado el desafío porque se han formado para esta tarea, se han capacitado, estudiado, y asumen la enorme responsabilidad y compromiso de trabajar por su ciudad”.



LLEGARON LAS MUJERES

Un aspecto a destacar es que para este nuevo equipo, lugares históricamente reservados para los varones, hoy están siendo ocupados por mujeres. El mandatario local explicó que este es un logro que tiene que ver con una decisión política que responde al momento de cambio cultural necesario que atraviesa la sociedad en su conjunto.

En función de esta premisa, los tres lugares más importantes después del jefe de Gabinete, hoy son ocupados por mujeres: Galantti, Caruso y Chivallero, que trabajarán en temáticas como gobierno y participación, ambiente y sustentabilidad, obras y servicios públicos.

Según lo explicó Luis Castellano en su discurso, esto responde a que esta nueva gestión se propuso dar una clara señal a la sociedad porque “la igualdad de género es y debe ser el signo que defina nuestro tiempo, y hacia ello debemos encaminarnos, cada día, en cada acción”.

Pero el nuevo Gabinete tiene un condimento más. El relevamiento socioeconómico que lleva a cabo anualmente el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local reveló que el 50 por ciento de la población rafaelina está conformada por personas menores de 30 años.

Este no es un dato menor que tuvo en cuenta Castellano a la hora de elegir a su equipo ya que se ve reflejado en las 9 funcionarias y funcionarios menores de 40 años porque “las nuevas generaciones empiezan a tomar responsabilidades importantes en la gestión”.

Ante esto, la máxima autoridad del Ejecutivo se propuso afrontar las problemáticas con jóvenes “que ayuden a mirar con ideas nuevas hacia el futuro. Ahora hay que gobernar y creo que el equipo que conformé está preparado para el desafío porque conjugan conocimiento, capacidad y temple para conducir cada una de las áreas”.

Por último, el Intendente destacó su convicción en que los problemas se resuelven en equipo, uniendo experiencia, conocimiento, ideas nuevas y compromiso: “Creo en formar equipos que nos obliguen a construir y perfeccionar procesos de trabajo, que son siempre un capital para la gestión, que trasciende gobiernos y colores políticos. Creo y confío en este equipo, lleno de gente joven, capacitada y honesta, que me genera mucha confianza y que siente por la ciudad lo mismo que siento yo", finalizó el primer mandatario.