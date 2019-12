Rafaela primero Locales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tras la jura y continuando con su discurso, en un tono muy pacífico, el intendente de la ciudad dijo ante el público presente que "por eso, hoy los y las convoco, a trabajar por esa Rafaela, en un marco de escucha mutua, de diálogo y de respeto, cada uno defendiendo sus convicciones y su verdad relativa, pero siempre buscando juntos esa verdad superadora y que nos permite lograr los acuerdos que nuestra ciudad necesita. Podremos tener distintas perspectivas sobre los temas que hacen al gobierno municipal, pero nuestra prioridad tiene que ser primero Rafaela, segundo Rafaela y tercero Rafaela”, señaló.​

Por otro lado, describió la realidad: “Hoy tenemos una ciudad universitaria, productiva, pujante, que puede mirar al futuro y que está bien plantada para hacerlo, pero tenemos enormes preocupaciones y grandes desafíos. El país no vive tiempos sencillos y Rafaela no es ajena. Hay dificultades generales y dolorosas: la desocupación, la inseguridad, la droga, el hambre, la pobreza, el dolor de papás y mamás que no llegan a fin de mes para alimentar a sus hijos, el dolor de filas y filas de jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran”.​

También el dolor “de ver cómo se agrandan día a día los comedores comunitarios, las copas de leche, las instituciones que ayudan, el dolor de mucha gente grande que no puede comprarse un medicamento para su salud. Eso es el hoy”. ​



​TIEMPOS DE GESTIÓN

Ante las dificultades que se atraviesan, enfatizó: “Son tiempos difíciles, pero son tiempos de gestión, de trabajo, de redoblar esfuerzos y compromiso, de no perder tiempo en discusiones banales que no le importan a nadie. Vayamos a buscar la solución para el que necesita”. ​

“Estoy convencido de que con una Rafaela de pie, con sus instituciones funcionando en un marco de paz, de trabajo, consensos y respetando el legado de nuestros pioneros, podremos hacer nuestro pequeño gran aporte para que Santa Fe y Argentina vuelvan a estar de pie”, declaró Castellano.​

Por último, agradeció a “todos y a cada uno de los que hicieron posible que hoy asuma mi tercer mandato, a quienes me votaron y no me votaron porque voy a gobernar para todos. Un agradecimiento a las instituciones que se hicieron presentes con sus dirigentes y a mi familia que me sostiene y me banca. Pido a Dios que ilumine nuestro camino”.