Sarnaglia y Musuruana en la conducción de la Policía

Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la Provincia, presentó ayer lineamientos de las políticas de seguridad, entre los que se destacan la creación de las agencias de Investigación Criminal y de Control Policial, junto a la reestructuración de distintas áreas de la Policía.

En un momento dijo "tiene que haber una línea de corte entre la política, el Estado, la sociedad y los delitos. No puede haber delitos protegidos por el Estado. El gobernador Omar Perotti hizo una síntesis, y lo que dijo es que no vamos a ser cómplices de ningún tipo de criminalidad".



JEFE Y SUBJEFE

DE POLICIA

Por otra parte, el ministro expresó "derogamos el decreto 507 de 2016 donde se designaba al jefe y subjefe de la Policía, y se sometía a consideración de la Comisión de Acuerdo de la Legislatura, porque creemos que no correspondía a la Constitución provincial y porque, además, era una forma de no asumir la responsabilidad de conducción política que le corresponde al Poder Ejecutivo en materia de dirección del sistema de seguridad pública y, particularmente, la conducción política de la Policía".



NUEVOS TITULARES

En relación a lo precedente, el ministro Saín mención "por lo tanto designamos a través de un decreto al comisario general (RE) Víctor Sarnaglia como jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, y al comisario general Martín Musuruana (también por decreto) dado que revista como comisario mayor) como subjefe".



DEPENDENCIA

De acuerdo al ministros de Seguridad, "la Policía va a depender de la secretaría de Seguridad Pública, que va a estar al frente de Esteban Montenegro, quien dirigió la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2012-2015".



NO MAS PDI NI

ASUNTOS INTERNOS

"También hemos hecho una reconversión de la Policía de Investigaciones a partir de un decreto y, de aquí en adelante se llamará Agencia de Investigación Criminal con la conducción de Maximiliano Bertolotti, quien se desempeñaba como jefe de las Tropas de Operaciones Especiales", destacó Saín.

Y amplió citando que Mariana Olivieri, quien se venía desempeñando como segunda de Bertolotti, estará al frente de la Agencia de Control Policial organismo que sustituye a Asuntos Internos. Esta agencia se dedicará a la investigación de la Policía".