Lo que un día escribió un jefe de Policía

"Hoy en círculos íntimos del gobernador electo Omar Perotti, aseguran el comisario general (RE) Víctor José Sarnaglia será el próximo jefe de Policía de la provincia de Santa Fe", se informó en un portal de noticias con sede en la capital santafesina, y se replicó en un sitio informativo de nuestra ciudad, aunque horas después se excluyó "la info".

Sobre dicho policía se memora una publicación que data del 12 de octubre de 2010, dada a conocer bajo el título "!Porque estoy recaliente!", a la que se adjudicó su firma.

"A quien corresponda:

* harto de que mi buen nombre y honor sea ensuciado por gente con la lengua (o los dedos) mas rápidos que el cerebro me decido a escribir estas líneas.

Cansado de esperar que se escuche 'mi campana' como pedí en agosto del 2006 y para que quede claro.

"En la actualidad escribo un libro con el título 'La historia de la incompetencia policial', y es tal vez por eso es que muchos me quieren desacreditar antes que hable.

"Algunos antecedentes:

* en 1991 a pocos meses de la creación de la Compañía de Tropas de Operaciones Especiales, fuimos enviados a Villa Cañas para investigar cuestiones de los desarmaderos clandestinos y el robo de automóviles, los resultados de la investigación derivaron en el relevo del jefe de la Unidad Regional, un comisario general, y del jefe de la Policía provincial, otro comisario general. Una pequeña unidad a cargo de un subcomisario, no podía haber hecho esto. Comenzó el malestar de algunos.

* Aprovechando el cambio de Gobierno en la provincia de Santa Fe, se fue Félix Reviglio y llegó Carlos Alberto Reutemann, y ante el descuido de 'algunos' se desarrolló una investigación de más de un año que determinó las grandes estafas que se cometían en el Registro de la Propiedad de Rosario, que pusieron al desnudo defraudaciones millonarias y una organización criminal que facilitaba la desaparición de los documentos de inmuebles hipotecados o gravados que eran vendidos y los vendedores desaparecían, se relevó a toda la cúpula del Registro de la Propiedad.

* En octubre de 1993 salió a la luz una investigación de meses llevada a cabo por las TOE a mi cargo, en la que se constató que por 'un error' de corrimiento de comas en las liquidaciones de la Administración Provincial de Impuestos, la provincia de Santa Fe perdía aproximadamente un presupuesto anual y medio. El diario La Capital de Rosario, lo tituló la estafa del siglo, grandes latifundios pagaban impuestos por una maseta de tierra. (Ver ejemplares de La Capital del mes y año mencionados).

* En Abril de 1994 se hicieron los allanamientos correspondientes a la investigación por fraude en la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que valió la detención de gerentes de esa organización que lucraban millonariamente con las conexiones clandestinas, y con el 'arreglo' de deudas pendientes de grandes usuarios, es decir empresas enormes que tenían un medidor para las oficinas pero la maquinaria funcionaba con conexiones clandestinas.

* En agosto de 1994, en una investigación sin precedentes se establecieron vínculos de policías de Villa Constitución con piratas del asfalto, se allanó la Jefatura local, se detuvo entre otros al comisario general a cargo, que era el tercero en la línea de mando de la Policía provincial, y Víctor Sarnaglia y sus oficiales fueron catalogados de 'traidores' y perseguidos administrativamente. El comisario general fue condenado a tres años de prisión en suspenso, todo se olvido y algunos de sus subordinados llegaron a comisario general. El secretario del Juzgado debió renunciar, y el juez perdió los concursos a los que se presentó.

* Luego, en 1996 cuando la piratería del asfalto hacía desaparecer doce camiones por mes, la Unidad desarrollo un plan que en cuatro meses llevó a cero este delito, se recuperaron cinco millones de dólares en mercadería y se relevaron a algunos jefes de Departamentales involucradas.

* En 1997 comenzaron las investigaciones de las TOE a cargo de Sarnaglia sobre personal de Robos y Hurtos de Rosario, que culminó con varias detenciones el descabezamiento y posterior disolución de la Sección. En ese momento existieron fricciones y amenazas de la gente de Investigaciones de Rosario a personal de las TOE, al punto de que intentaron amedrentar al juez y a mis subordinados en el propio Tribunal, de lo que se hicieron eco los medios rosarinos.

* En ese mismo año se detuvo a personal de la Guardia de Infantería de Rosario, en la misma Jefatura, acusados de homicidio. Esto llevó a que se sucediera el hecho que los Infantes se presentaran en la Base de las TOE intentando liberar a sus compañeros. El jefe de Policía no sancionó a nadie por este hecho.

* En marzo de 2001 el gobernador de la Provincia de entonces, Reutemann, decidió relevar la cúpula de la Departamental Rosario y designó Interventor al subjefe de Policía y subinterventor al entonces comisario inspector V.J. Sarnaglia, más moderno que los 35 comisario inspector que estaban destinados en Rosario, pero que quedaron subordinados al subinterventor por cargo. Intervención que duró nueve meses.

* En marzo de 2002 fui designado director de la Escuela de Cadetes de Policía (Escuela de Oficiales), y se presentó y aprobó una reforma convirtiéndola en una carrera terciaria Tecnicatura Superior en Seguridad, con un amplio proyecto denominado Siglo XXI. Reutemann firmó el decreto 4215 el 3 de Diciembre de 2002, considerado una traición por parte de sus mentores, en razón que daba el manejo del instituto a un cuerpo colegiado extra institucional y la supervisión al Ministerio de Educación. Proponía separar del cargo a aquellos profesores que no tenían título habilitante, se excedían en edad o hacia más de cinco años que se habían retirado. Rossúa el ministro del área, se dejó convencer por un capellán de 82 años y los 'viejos generales' que ocupaban esos cargos.

* Durante 2003 un cadete denunció haber sido víctima de vejámenes de índole sexual, el director denunció el hecho en el Juzgado Penal de Instrucción de la 11ª Nominación y pidió, según consta en autos el 'avocamiento' del Juez en el lugar, con el objeto de dar transparencia a la investigación y que los policías no fuesen investigados por policías, 'otra traición'.

* En diciembre de 2003 fui destinado como director general de Seguridad Rural, recibiendo esa Dirección con un incremento anual del delito del 64,5 %. Y no solo logramos parar ese incremento, sino que logramos una disminución del 22,23% y el nivel de recupero de animales sustraídos se llevo al 58,1 %. Pero siguieron mis problemas, tal vez por el secuestro de camiones y hacienda de un conocido concejal rosarino de mucha amistad de Roberto Rossúa, o por el procesamiento de los policías involucrados en adulteración de documentos de traslado de ganado o por el secuestro de 10.000 cueros sin documentación de una firma correspondiente a los cuñados de un expresidente de la Nación, es que alguien decidió enviarme de jefe de la Departamental Reconquista.

* Allí tuvimos que detener a policías involucrados en el abigeato, de la Comisaria de Villa Ocampo, y a un Comisario que se quedó con el dinero de un robo, exsecretario del entonces jefe de Policía. El mensaje llegó a los policías, y el delito contra la propiedad se bajo al 52% de lo que era en ese momento.

* En mi gestión se 'escapo' un preso federal, me relevaron del cargo a pesar del pedido de intendentes y organizaciones vecinalistas, y lo que no recuerdo es haber estado de guardia esa noche en el penal, no sabía que eso le correspondía a un jefe Departamental, pese a que no fue una falla del sistema sino que un agente admitió haberle abierto la puerta, se me relevó, pero no se relevó a mi segundo quien tenía a cargo el control del penal. Al día de irme el preso 'apareció'. El terrible y famoso narco no tenia plata para irse de Reconquista.

* De manera muy cómica la jefa de Policía renunció porque se negó a relevarme y asumió el entonces subjefe, y nombraron subjefe a un comisario general jefe de una Departamental, al que en el último año se 'le habían escapado siete presos'. ¿Será que a mí me faltaron seis?

* Nunca fui citado por el Tribunal estos hechos, habiéndome presentado ante el juez y puesto a disposición este manifestó que en la causa por la evasión no estaba involucrado.

* La Junta de Calificaciones que presidia en 2005 el subjefe de Policía, al calificarme sumó distintos rubros algo como 96,5, + 97 + 97 y el promedio le dio 94, así fue que por un error matemático se postergó mi ascenso. Ante este error recurrí y la jefa de Policía me dio la razón pero mi expediente de ascenso se traspapeló. Luego debió firmarlo Binner.

* A la fecha soy comisario general en Retiro Voluntario, es decir que me cansé de intentar cambiar las instituciones desde adentro e intente participar en la creación de una policía nueva. Pero ese es otro capítulo de mi vida".

OTROS ANTECEDENTES

* El promedio obtenido en el curso de ascenso para oficial superior fue de 10.

* He escrito en distintas ONG, soy autor del Manual de Metodología de las Investigaciones Criminales, del cual renuncié a los derechos de autor.

* Fui docente en muchas organizaciones, básicamente de Estrategia, Managment, Liderazgo. Entre otras en la academia del FBI en Quantico Va.

* Son muchas las conferencias que he dado en este y otros países, por las cuales jamás cobre un peso.

* Tengo 18 cursos de especialización en el exterior, en algunos he sido 1º o 2º promedio.

* La información antes mencionada es constatable mediante diferentes medios de prensa, de lo contrario puedo remitir los documentos necesarios a quien los requiera.

* No deseo que se me pondere, pero tampoco que se me calumnie, porque tengo familia, vivo en un barrio a la vista de todos en una casa que pago mes a mes hace 21 años.

* Pero lo que es más importante, es cuál es el mensaje para los jóvenes que inician su carrera en cualquier organismo de aplicación de la ley, que si se pelea con los molinos de viento, ¿no vale la pena?

* Gracias por su atención, otórguenme al menos el beneficio de la duda".