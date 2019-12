En Santa Fe, Fernández le deseó a Perotti "lo mejor" para su gestión Locales 12 de diciembre de 2019 Redacción Por El presidente Alberto Fernández asistió a la jura de Perotti en la Legislatura santafesina.

FOTO LA OPINION SIMPATIA. Alejandra Rodenas, Omar Perotti, Alberto Fernández y Miguel Lifschitz saludan al público frente a la Legislatura.

El presidente Alberto Fernández participó ayer en la Legislatura de Santa Fe del acto de asunción de Omar Perotti como nuevo gobernador de la provincia, a quien calificó como "un querido y entrañable amigo" y le deseó "lo mejor" para su gestión, al tiempo que luego se trasladó a Paraná para hacer lo propio en el juramento del mandatario Gustavo Bordet.

Fernández arribó a la sede parlamentaria acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y si bien participó de la ceremonia en la que Perotti prestó juramento como gobernador ante la Asamblea Legislativa no se quedó para ser parte del acto de traspaso de mando en el que el gobernador saliente Miguel Lifschitz le entregó los atributos a Perotti, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Convocada para las 17:00 hs, la Asamblea Legislativa comenzó más tarde mientras el termómetro marcaba cerca de 40º en una sofocante tarde santafesina. Y si bien marcó la apertura antes de las 18:00 luego entró en un cuarto intermedio a la espera de la llegada del presidente Fernández a Santa Fe, que se concretó poco después.

El flamante jefe de Estado llegó en un vehículo tipo traffic blanca, descendió y fue recibido por Perotti y la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, para luego saludar al numeroso público que se había dado cita en el lugar. Una vez en el interior y tras el juramento de la fórmula ganadora de las elecciones santafesinas, Fernández fue invitado a pronunciar un mensaje en el que tuvo elogios para el nuevo gobernador pero también para Miguel Lifschitz, quien dejaba el cargo.

"Estoy seguro que el gobernador que deja su cargo a quien conozco hace muchos años puso todo su esfuerzo en hacer las cosas del mejor modo. Y estoy seguro que con la misma dedicación Omar va a poner todo para que Santa Fe esté mejor", sostuvo Fernández al tomar la palabra ante los legisladores provinciales. Y agregó: "Gracias a Dios, los argentinos nos vamos acostumbrando poco a poco a la democracia y así como alternamos en la Nación hoy alternan en Santa Fe y un gobernador socialista a quien quiero y respeto mucho entrega el mando a un querido y entrañable amigo como Omar Perotti".

"Desde la Nación vamos a ayudar a Omar todo lo que podamos, porque eso es ayudar a todos los santafesinos", enfatizó Fernández tras lo cual estalló un aplauso de quienes participaban de la Asamblea Legislativa.

Luego, Fernández remarcó que desea "lo mejor" para el nuevo gobernador, destacó la "potencialidad agrícola, ganadera e industrial" de Santa Fe y señaló que viene hablando con Perotti para "buscar mecanismos de desarrollo para que el país se integre mejor".

Al respecto, señaló que buscará que "las hidrovías sean gobernadas por las provincias que tienen las hidrovías" en lo que fue un anuncio importante para lo que viene. Cabe agregar que la concesión de la hidrovía del Río Paraná vencerá el 30 de abril del 2021. Actualmente está en manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa, de Gabriel Romero.

De esta forma, el Presidente manifestó su respaldo al nuevo mandatario provincial que logró el retorno del peronismo a la gestión santafesina luego de más de una década de hegemonía del socialismo.

Por su parte, tras recibir la banda y el bastón, Perotti dio su discurso inaugural como gobernador, en el que remarcó que "a las crisis no se las llora, a las crisis se las enfrenta y se las derrota". En ese sentido, aseguró que "el resultado fiscal de la provincia se deterioró un 316 por ciento" entre 2018 y 2019, y manifestó que "en ninguna provincia argentina" hubo "un deterioro de semejante magnitud".

Tras este acto, Fernández se retiró de la Legislatura santafesina no sin antes saludar a la prensa congregada en un sector donde hizo breves declaraciones y hasta se sacó selfies con la prensa y con militantes que se habían colado en el sector. Y después se dirigió hacia donde estaba el grueso de la militancia para también sacarse fotos y saludar con enorme simpatía. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Paraná para participar de la ceremonia de asunción del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien inicia su segundo mandato consecutivo, y de la vicegobernadora, María Laura Stratta, en el Palacio de Gobierno.