Créditos no bancarios Nacionales 12 de diciembre de 2019

Los créditos no bancarios que prometió ofrecer el presidente Alberto Fernández, se otorgarán a través del Ministerio de Desarrollo Social, beneficiarán a "cuentapropistas" y tendrán tasas del 2 ó 3% anual. "Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas", garantizó el jefe de Estado, en su discurso de asunción.

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio algunas precisiones sobre estos préstamos: "Van a ser microcréditos, no bancarios, para comprar herramientas o insumos de capital. Para que el carpintero tenga una sierra circular o una señora una máquina de coser, hasta máquinas más grandes". "Abarcará al 40% de la población, que trabaja por su propia cuenta, que es gasista, carpintero, plomero o que cose ropa en la casa. Serán a tasas bajísimas, del 2% o 3% anual", puntualizó el flamante funcionario, en declaraciones al matutino Clarín.