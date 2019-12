Germán Bottero es el nuevo presidente del Concejo y el PJ renunció a la vicepresidencia 1ª

El radical reemplazó a Raúl “Lalo” Bonino en el máximo cargo del Cuerpo Legislativo. La Vicepresidencia 1ª fue rechazada por el PJ y la Vicepresidencia 2ª quedó en manos del único representante del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico. Todos los cargos políticos del Concejo se los quedó Cambiemos: Franco Bertolín (UCR) será el secretario y Laura Monzón (PRO), que hasta este momento era la secretaria de Bonino, será la prosecretaria del Órgano Legislativo. Nuevamente aparecieron duras críticas del PJ por no dejar la presidencia en su poder y entender que es un atropello a la institucionalidad.

Para el oficialismo esto sin lugar a dudas significó una nueva derrota en las negociaciones, ya que desde 2017 perdió los máximos cargos en el Concejo sin poder recuperarlos. Con las elecciones de julio de 2019, donde los rafaelinos dieron con su voto un contundente triunfo a Luis Castellano, Brenda Vimo y Juan Senn, el justicialismo entendía que ese resultado debía verse reflejado en el Concejo y en los cargos; cosa que nuevamente no sucedió.

Leonardo Viotti fue el encargado de presentar la propuesta, proponiendo a Germán Bottero para la presidencia entendiendo que es una persona de experiencia, de diálogo, con don de persona y sus características personales. “La ciudad de Rafaela ha elegido a este Concejo con mayoría de la oposición, hemos logrado una equidad entre los poderes, un control que es una de las funciones del Concejo y por eso creemos que Germán Bottero tiene las condiciones para encarar este nuevo proyecto y respetando la representación de los bloques es por eso que proponemos a Jorge Muriel como vicepresidente primero y a Lisandro Mársico en la representación de la vicepresidencia segunda, para que todos los bloques tengan representación, hago pública esta moción.

Jorge Muriel rechazó la vicepresidencia primera y dijo que si la quieren modificar estaban dispuestos a considerarla.

Brenda Vimo pidió hablar y dijo que hay que respetar la institucionalidad del cuerpo y consideran que el resultado de las elecciones los avala a hacer otra propuesta, proponiendo como presidente a Jorge Muriel, como vicepresidente primera a Alejandra Sagardoy porque es necesario que la perspectiva de género esté representada y como vicepresidente segundo a Lisandro Mársico.

Lisandro Mársico dijo que "va a apoyar la presidencia de Germán Bottero ya que tiene sobrada experiencia pero nadie puede negar de su experiencia y la oposición aquí tienen un número de votos para imponer ese nombre y es justo porque la gente desde 2017 nos eligió a nosotros y por eso creo que es legítimo".

Juan Senn acompañó la moción de Vimo donde hizo hincapié a la línea de sucesión e insistió en el valor del voto de la gente en las últimas elecciones y objetó los argumentos de la oposición. "Creo que la gente quiere otra cosa".

La propuesta del concejal Viotti se impuso por siete votos y la otra propuesta no fue votada porque ya no le daban los números.

Bottero agradeció a todos la posibilidad de ser el presidente del Concejo de Rafaela, “es un honor, un orgullo muy grande estar aquí sentado. El desafío es trabajar por los rafaelinos, cuando llegamos a este lugar representamos al conjunto de la sociedad rafaelina. Espero que me acompañen para poder estar a la altura de las circunstancias y el Concejo municipal es uno de los primeros en recibir los reclamos de los vecinos".

“Le pido al concejal Jorge Muriel que recapacite y me acompañe en la vicepresidencia, pero entiendo la posición del bloque justicialista, pero le pido recapacite”, señaló.

Alejandra Sagardoy presentó la moción para que el radical Franco Bertolín siga en el cargo de secretario, valorando sus actitudes y sus valores personales.

Raúl Bonino por su parte destacó también el desempeño de Bertolín en la secretaria y dijo que siempre estuvo acompañando a cada concejal, recibiendo a todas las escuelas, organizando las reuniones de comisión y creo que es una persona que está al pie del cañón en todo momento".

Jorge Muriel destacó también la idoneidad de Franco y “como dijo Brenda el secretario debe ser de la línea política del presidente, por eso él debe seguir siendo el secretario de este Cuerpo".

Brenda Vimo presentó una moción respecto a la prosecretaria y dijo “precisamente por el equilibrio del que tanto se habló presento a Franco Laorden para ocupar ese lugar”.

Marta Pascual por su parte presentó otra moción y propuso a Laura Monzón, hasta aquí secretaria de Bonino, para ser la nueva prosecretaria.

“Yo me pregunto si así vamos a trabajar de aquí en adelante atropellando por la cantidad de votos. Lamento esta forma de trabajar y no es un buen mensaje para la sociedad”, dijo Juan Senn.

Finalmente todo quedó en manos de la oposición, al menos en el Concejo.