Barcelona derrotó al Inter y lo dejó afuera de la Champions

El Inter de Italia, con el delantero Lautaro Martínez, perdió ayer con un Barcelona de España alternativo, sin el astro Lionel Messi, por 2 a 1 en Milán y quedó eliminado de la Liga de Campeones de Europa en la última fecha del grupo F.

Los goles de Barcelona fueron convertidos por los juveniles Carles Pérez (PT 23m) y Anssumane Fati (ST 43m). El belga Romelu Lukaku (PT 44m) marcó el empate transitorio para Inter.

Inter, que finalizó tercero con derecho a jugar los 16avos. de la Liga de Europa, dispuso de varias situaciones en el segundo tiempo, desperdiciadas por Lukaku en dos mano a mano, y el propio Lautaro Martínez generó oportunidades que no prosperaron. Barcelona, aún sin sus figuras, aprovechó los errores que cometió el equipo milanés en defensa que necesitaba del triunfo para avanzar a octavos.

En la misma zona, Borussia Dortmund de Alemania, con el ingreso de Leonardo Balerdi, derrotó a Slavia Praga de República Checa por 2 a 1 como local y se adjudicó la segunda plaza de clasificación para la siguiente instancia.



Otros resultados: FC Salzburg 0 vs Liverpool 2, Napoli 4 vs Genk 0, Chelsea 2 vs Lille 1, Ajax 0 vs Valencia 1, Borussia Dortmund 2 vs Slavia Praga 1, Lyon 2 vs RB Leipzig 2, Benfica 3 vs Zenit 0.



Juegan hoy: 14:55hs Shakhtar vs Atalanta, Dinamo Zagreb vs Manchester City, 17:00hs Brujas vs Real Madrid, Atlético Madrid vs Lolomotiv Moscú, Leverkusen vs Juventus, PSG vs Galatasaray, Olympiacos vs Estrella Roja, Bayern vs Tottenham.