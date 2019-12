Baldoni tuvo su gran festejo en el Rally Deportes 09 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO RALLY ARGENTINO INOLVIDABLE./ El festejo del puntano en el podio.

Y se dio finalmente ese preciado campeonato para Miguel Baldoni. El piloto de San Luis debió afrontar una definición contra su compañero en el Tango Rally Team Marcos Ligato, quien llegó al Gran Premio de Villa Carlos Paz como líder del campeonato y debido a una falla con una conexión del turbo de su Chevrolet Agile, fue perdiendo posiciones durante el sábado y no pudo recomponer sus posibilidades ante el perfecto andar de Baldoni, quien terminó segundo con el otro Agile de la escuadra, navegado por Marcelo Der Ohanessian (en algunas fechas del año contó con Gustavo Francello en la butaca derecha).

"Es una alegría inmensa. Tengo que agradecer a mi familia, a mis amigos, al Tango, a la gente de San Luis... A todos los que hicieron posible este sueño. No me lo esperaba por ser un año difícil. Mucho esfuerzo y sacrificio, pero nunca bajamos los brazos y eso a la larga trae sus resultados", manifestó exultante el flamante campeón Baldoni, quien logra además interrumpir una seguidilla de títulos alternados entre Federico Villagra y Ligato.

"Mejoramos mucho el auto para el domingo y la confianza también fue distinta, pudimos apretar más", declaró Nicolás Díaz, quien junto a Luis Allende fueron por el triunfo desde el primer tramo de velocidad del domingo, y a partir del segundo tramo de la etapa final (Chacarato - Cuchilla Nevada), al segundo lugar del clasificador y quedar a 7s4 de Baldoni, quien hasta allí encabezaba la carrera.

Más tarde, en Cuchilla Nevada - Matadero, se cristalizó la victoria con la cual cerró el paso por los caminos de las sierras, logrando establecer una ventaja de 8s7 sobre el nuevo campeón, y 17s2 a Villagra, que ganó el último Súper Especial del año. Augusto D'Agostini, terminó cuarto, por delante Ligato. Luego se ubicaron Martín Suriani, Tomás Maranzana, Gastón Pasten, Fernando Álvarez Castellano y Lucas Machado.

Campeonato: 1-Baldoni, 419,5 puntos (campeón); 2-Ligato, 399,5; 3-Díaz, 297; 4-A. D´Agostini, 290,5; 5-Villagra, 245; 6-Padilla, 217,5.