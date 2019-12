Se vota hoy la tributaria 2020 Locales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Ayer los concejales se reunieron con funcionarios de la secretaría de hacienda para recibir las respuestas a algunos planteos sobre el redireccionamiento de partidas y la tributaria 2020, en donde hoy en el recinto la oposición presentará una propuesta para modificar la aplicación del artículo 31 de dicha ordenanza y desaparecería la fórmula polinómica.

CONCEJO. Define cosas muy importantes en la jornada de hoy.

En el recinto del Concejo Municipal, se reunieron ayer los ediles en la comisión de hacienda y recibieron a funcionarios del Ejecutivo que fueron convocados para responder inquietudes de los ediles en relación a un nuevo pedido de redireccionamiento de partidas y a la tributaria 2020, donde debían definir el proyecto de Hugo Menossi respecto a destinar un porcentaje de la tasa general de inmuebles y del registro de inspección para la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Respecto al proyecto de redireccionamiento de partidas 2019 solicitado por el Departamento Ejecutivo Municipal la oposición efectuó modificaciones, ya que avanzarán con el movimiento de partidas menores, no así de una específica en la que señaló el concejal Leonardo Viotti “ pretendían sacar partidas de un lado y ponerlas en otro, puntualmente 5 millones de un sobrante momentáneo por el ahorro que tienen de las obras de cloacas del Villa Los Alamos y Villa Aeroclub lo querían disponer para la compra de equipos en el área de servicios públicos y espacios verdes y le dijimos que no porque era un fondo específica de esas obras y la semana que viene lo seguiremos analizando”.



BOMBEROS VOLUNTARIOS

En relación a la propuesta de Hugo Menossi sobre destinar el 1,5 % de la tasa general de inmuebles y registro de inspección para la Asociación de Bomberos Voluntarios, se acordó modificar el proyecto de ordenanza que será votado hoy, fijando en lugar del porcentaje anterior, el 0, 5% por el período de 2 años, siendo un aporte específico, en un momento crítico de la institución y ante una emergencia. Por eso la decisión de Cambiemos fue modificar el proyecto original, estableciendo entre otras cosas un plazo para destinar ese aporte y que no sea indefinido.



TRIBUTARIA 2020

Si bien el proyecto de ordenanza en sus generalidades no ha presentado mayores diferencias y se han podido llevar a cabo diversas reuniones con quienes presentaron algún planteo o propuesta, la fórmula polinómica tal como se mencionó ayer, es el punto de discusión que se definirá en la misma sesión este jueves desde las 9.

La oposición mantiene reuniones contrarreloj y lo suman al demoprogresista Lisandro Mársico, con la idea de llevar una propuesta unificada, que va en sentido totalmente opuesta a la que elevó el oficialismo.

La idea de volver al sistema de cálculo anterior al de la aplicación de la fórmula polinómica cobra cada vez más fuerza.

Los concejales de la oposición saben que cuentan con la ventaja de ser mayoría y entienden que el 23,4% es un porcentaje muy elevado y pretenderán bajarlo, en una discusión que este jueves mostrará nuevamente las marcadas diferencias que hay en el actual Cuerpo Legislativo.