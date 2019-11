Derrota y complicación Deportes 21 de noviembre de 2019 Redacción Por TENIS

FOTO NA GUIDO PELLA. El argentino perdió el primer punto de la serie ante Alemania.

El sueño de Argentina en la Copa Davis 2019, en un formato diferente al histórico, quedó pendiente de un hilo luego de perder ayer ante Alemania por 3 a 0, en una maratónica serie por la segunda fecha del Grupo C, disputada en "La Caja Mágica" de Madrid. Es que el conjunto dirigido por Gastón Gaudio cayó en los dos singles y en el dobles ante el equipo que conduce Michael Kohlmann y si bien en el debut había superado a Chile 3-0, las chances de seguir en el torneo se redujeron notablemente.

En primer turno Guido Pella cayó ante Philipp Kohlschreiber por 1-6, 6-4 y 6-3, y ya se preveía que no sería una jornada para nada fácil para el conjunto albiceleste. Luego fue Diego Schwartzman el que no pudo contra Jan-Lennard Struff, y sucumbió en dos sets por 6-3 y 7-6 (8). De esa manera Alemania se aseguraba el triunfo, aunque aún no está clasificada porque debe jugar mañana con Chile.

Finalmente, Argentina trató de aferrarse al punto del dobles para así poder tener algo de esperanzas de clasificarse en la jornada de hoy a los cuartos de final, pero los alemanes volvieron a quedarse con el partido. La dupla integrada por los tenistas Leonardo Mayer y Máximo González cayó ante Kevin Krawietz y Andreas Mies por 7-6 (4), 6-7 (2) y 6-7 (18), en más de 3 horas 20 minutos de juego, y con un tie break final tremendo, con un marcador de 20-18.



UN MILAGRO

Luego de ganarle a Chile 3-0 y perder por el mismo marcador con los alemanes, las chances de Argentina para la próxima ronda son complejas, y lo primero que debería esperar es que los trasandinos le ganen a los germanos por idéntico resultado. Es que ese resultado equipararía a todos los participantes del Grupo C y la definición sobre quién gana el grupo sería por cantidad de puntos y eventualmente, en caso de seguir igualados, por los sets ganados. Sin embargo, si Alemania perdiese con Chile 2-1, se quedaría con el grupo por puntos y ahí es donde Argentina quedaría segunda, con la incertidumbre de saber si tiene chance o no. El que se quede con el Grupo C enfrentará al que termine primero en el Grupo E, que definirán mano a mano Gran Bretaña y Kazajistán, ya que Holanda, que perdió sus dos series y quedó eliminada. En caso que Argentina quede en la segunda posición habrá que esperar que se definan todos los grupos para ver si tiene la posibilidad o no de meterse en los cuartos de final como uno de los dos mejores.