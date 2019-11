El Rally Dakar 2020 ya tiene recorrido Deportes 21 de noviembre de 2019 Redacción Por El evento, que en esta oportunidad se llevará a cabo en el continente asiático, tendrá una extensión de 12 etapas, en un terreno que en un 75% estará conformado por arena.

FOTO DAKAR.COM LA COMPETENCIA. Los detalles del recorrido, etapa por etapa.

A poco más de un mes para su inicio, se develó el recorrido del Rally Dakar 2020. La 42ª edición de la Odisea, a disputarse del 5 al 17 de enero en Arabia Saudita, recorrerá buena parte del país asiático, que por primera vez recibirá a la Odisea. El itinerario, que pasará por diez ciudades, contará con 7.856 kilómetros de extensión, de los que 5.097 serán cronometrados. Los mismos estarán divididos en 12 etapas, con 6 que superarán los 450 kilómetros de especial.

Con respecto al terreno, un 75% de la exigencia se disputará sobre arena, aunque la misma se presentará de diversas maneras a lo largo del recorrido. Por otro lado, se podrá apreciar una gran cantidad de paisajes del país más grande de Oriente Medio, ya que los pilotos sortearán dunas, cañones, montañas, ríos secos, etc.

1ª Etapa, 05/01/2019: Jeddah > Al Wajh / 752 km totales - Especial: 319 km. La primera etapa no tiene nada que ver con un simple calentamiento, todo lo contrario. Es un condensado del conjunto de los elementos que caracterizan esta edición: pista rápida, recorrido sinuoso, dunas y terreno pedregoso. Tanta variedad invita a no subestimar este mini Dakar.

2ª Etapa, 06/01: Al Wajh > Neom / 401 km - SS : 367 km. Sus numerosos tramos rodados hacen que el reto del día sea técnicamente accesible. Pero las especificidades de la navegación saudí comienzan a hacerse notar. Hay que marcarse nuevos puntos de referencia cuando la variedad de huellas provoque confusión. Para las motos y los quads también es la primera parte de la etapa “supermaratón”.

3ª Etapa, 07/01: Neom > Neom / 489 km - SS : 404 km. El bucle de salida de la futura megalópolis de Neom es una joya. Llevando a los participantes a los confines de la frontera jordana, el rally propone una sucesión de cañones y montañas que explorarán sobre una alfombra de arena. En esta especial, el Dakar se elevará a su punto más alto: 1.400 metros de altitud.

4ª Etapa, 08/01: Neom > Al Ula / 676 km - SS : 453 km. El menú alterna pasos arenosos y tramos empedrados a partes iguales, todo ello sobre pistas generalmente rodadas. No obstante, no deberá confundirse velocidad con aceleración, ya que la dura navegación se encargará de realizar una clara selección. En el tramo de enlace, los amantes de antigüedades podrán sacar la cámara para fotografiar de cerca los templos nabateos.

5ª Etapa, 09/01: Al Ula > Ha’il / 563 km - SS : 353 km. En el paisaje arenoso del día, las rocas especialmente voluminosas servirán como punto de referencia para evitar fallos de navegación que puedan costar caro. Menos técnicas, pero igual de impresionantes que las dunas, se alzarán ante los pilotos gigantescas colinas de arena. Los descensos, a veces salpicados por arbustos aislados exigirán afinar aún más la conducción.

6ª Etapa: 10/01: Ha'il > Riyadh / 830 km - SS : 478 km. El cambio de paisaje es radical. Esta vez, la especial es 100% arena y fuera pista. Después de una primera parte más bien rápida, los expertos en dunas tendrán cierta ventaja. Especialmente aquellos pilotos que hayan forjado su pericia al volante en el desierto del Sahara. Después…un merecido descanso.

Día de descanso, 11/01: Riyadh. Los grandes huertos que dieron nombre a la ciudad en el siglo XVIII (la capital se llama literalmente «los jardines») han dejado paso a un tejido urbano que se extiende a lo largo de más de 1500 km2 (frente a los 105 km2 de París o los 203 km2 de Buenos Aires) y acoge a más de seis millones de habitantes. La explosión demográfica observada en la capital desde los años 70 ha venido acompañada de la construcción de varios rascacielos majestuosos con una arquitectura innovadora como la Torre Al-Faisaliyah (267 m), el Kingdom Center (302 m) o el Burj Rafal (307 m).

7ª Etapa, 12/01: Riyadh > Wadi Al-Dawasir / 741 km - SS : 546 km. La vuelta al trabajo impone… la etapa más larga del Dakar es también una de las más variadas. Dunas desperdigadas por todo el recorrido que deberán abordarse atravesando a su vez pequeñas franjas de dunas de varios kilómetros. Entre medias, se alternan el fuera pista y sectores en los que los numerosos cruces exigirán a los copilotos máxima concentración. ¡Sin prisa...pero sin pausa!

8ª Etapa, 13/01: Wadi Al-Dawasir > Wadi Al-Dawasir / 713 km - SS : 474 km. El circuito del día permite virar la odisea hacia el sur. Allí los participantes se moverán por paisajes de montaña, cañones y sorprendentes contrastes de colores: piedras negras sobre arena blanca, por ejemplo… Los amantes de la velocidad en estado puro podrán dar rienda suelta a su pasión con un tramo de 40 kilómetros en línea recta que podrán recorrer a todo gas. Las franjas de dunas del día exigirán una extraordinaria destreza.

9ª Etapa, 14/01: Wadi Al-Dawasir > Haradh, 891 km - SS : 415 km. El Dakar prepara su entrada en el “Empty Quarter” con este largo trayecto. Para lograrlo, se requerirá precisión en el pilotaje, esta vez en suelos mayoritariamente duros y quebrados que podrán a prueba a los imprudentes. Al llegar a Haradh, un enclave construido en base al petróleo y la agricultura, el rally entrará en una nueva secuencia.

10ª Etapa, 15/01: Haradh > Shubaytah / 608 km - SS : 534 km. La etapa maratón impone el dominio de la cualidad más importante para un piloto de Rally-Raid: la gestión de la resistencia. La especial de la primera parte sumerge a los pilotos y sus tripulaciones en las inmensas explanadas en fuera pista del “Empty Quarter”. Es preciso no perder tiempo ya que los 30 últimos kilómetros están íntegramente trazados entre dunas. ¡Y la noche cae deprisa! Al llegar, solamente se permite la asistencia entre participantes.

11ª Etapa, 16/01: Shubaytah > Haradh / 744 km - SS : 379 km. Atentos a las vistas: la jornada comienza con un espectáculo que se extiende durante 80 kilómetros por las dunas más bellas del país. Una extensión en la que será arriesgado quedarse demasiado tiempo parado en la arena, en posición de espectador. A continuación, los participantes rodarán sobre las huellas de los pioneros que exploraron la región en la búsqueda del oro negro. Fin de la etapa maratón.

12ª Etapa, 17/01: Haradh > Qiddiyah / 447 km - SS : 374 km. La serenidad será la mejor aliada en esta última etapa en la que las posiciones en la cima de la jerarquía aún pueden cambiar por completo. En los cien últimos kilómetros vuelven los juegos de pistas que ya habrán provocado serios quebraderos de cabeza a los navegantes la semana anterior. ¡Hay que tener cuidado! Una especial de 20 km, que no afectará a la clasificación general, designará además al ganador del “Qiddiyah Trophy” justo antes de subir al pódium final.