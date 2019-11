Leo Ricciardino será el vocero

A pesar de que Omar Perotti no confirmó a ni uno solo de sus funcionarios que integrarán su equipo de gobierno a partir del 10 de diciembre en la Casa Gris, y más allá de la danza de nombres que se alimenta a base de rumores, en los últimos días se oficializó el primer colaborador.No era un secreto a voces que el también rafaelino Leo Ricciardino se sumaría a la gestión de Perotti en la Provincia. El periodista radicado en Rosario anunció el viernes que deja todos los medios en los que se desempeñaba para enfocarse en su nuevo rol: será vocero del gobierno de la provincia de Santa Fe. Se trata de un cargo que no tiene la gestión actual y que se parece a la que desempeñan los voceros de la Casa Blanca en Estados Unidos."Paso de comentar a hacer la política" dijo el viernes a modo de despedida de sus múltiples tareas periodísticas. Es que hasta la semana pasada conducía el programa "Una tarde perfecta" que va de 13 a 15 por radio LT8 y el programa "Ya fue" que se emite de lunes a viernes de 17 a 20 por radio SI 98.9, además de ser columnista político de Canal 5 de Rosario / Telefé, redactor jefe de la sección Política de Rosario/12, columnista del portal Rosario Plus y Radio LT28 Rafaela."Última foto en @laochoam830 Hoy en la despedida pude contener la emoción. Son 28 años en esa, mi casa. Pero dejo todos los medios en los que me desempeño. Seré el vocero del gobierno de la provincia de Santa Fe y eso me llena de orgullo y compromiso. La convocatoria de @omarperotti llegó en un momento justo en mi vida personal y profesional. Pero la confianza en él como futuro gobernador fue decisiva. Gracias a todos por la cálida despedida de hoy. Nos estamos viendo!", publicó en su Instagram el viernes.Si bien Perotti no confirmó a nadie, Ricciardino se confirmó a sí mismo y se convirtió oficialmente en el primer funcionario designado de la próxima gestión. Para completar el rompecabezas habrá que esperar.