Herrera y Moriatis, los vencedores en Rosario Deportes 18 de noviembre de 2019 Redacción Por FUE EXCLUIDO POR TECNICA LEONEL PERNIA

PRENSA APAT EMANUEL MORIATIS. Fue declarado ganador luego de la exclusión de Pernía

Agustín Herrera (Clio) en la Clase 2 y Emanuel Moriatis (Focus) en la Clase 3, lograron imponerse en las finales que disputó ayer el Turismo Nacional en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario y ambos estarán definiendo el título en la última fecha con Ever Franetovich (Palio) y José Manuel Urcera (New Civic), respectivamente.

Herrera venció en una carrera espectacular, que dominó hasta su abandono Nicolás Posco (Kinetic) y en la que no clasificaron nuestros representantes.

Juan Ignacio Canela (Kinetic) fue excluido por un toque a Marcos Fernández (March) en la última vuelta, cuando se ubicaba 16º; mientras que Agustín Bonomo (DS3) desertó luego de cumplir 8 giros.

En la división mayor ganó en pista Leonel Pernía (VW Vento), pero después no superó la verificación técnica y fue excluido, para dejar el triunfo en manos de Moriatis.

Los clasificaciones oficiales quedaron ordenadas de la siguiente manera:

Clase 2 (16 vueltas): 1º Agustín Herrera (Clio), en 32m38s272; 2º Ever Franetovich (Palio) a 887 milésimas; 3º Gerónimo Núñez (March) a 1s732; 4º Miguel Ciaurro (Trend) a 6s123; 5º Damián Markel (Etios) a 7s669; 6º Sebastián Pérez (Onix) a 9s130; 7º Diego Leanez (Etios) a 15s823; 8º Alejo Borgiani (Trend) a 18s053; 9º Lucas Bagnera (Clio) a 19s464; 10º Facundo Leanez (Etios) a 21s210; 11º Fernando Gómez Fredes (March) a 22s065; 12º Damián Romero (Etios) a 23s655; 13º Maximiliano Bestani (March) a 24s474; 14º Facundo Rotondo (Kinetic) a 27s333 y 15º Ian Reutemann (Kinetic) a 27s519.

Clase 3 (20 vueltas): 1º Emanuel Moriatis (Focus), en 38m23s840; 2º Joel Gassman (Cruze) a 858 milésimas; 3º José Manuel Urcera (New Civic) a 4s697; 4º Juan Pipkin (Cruze) a 5s796; 5º Rudi Bundziak (C4 Lounge) a 7s969; 6º Juan Manuel Silva (Civic) a 9s984; 7º Matías Muñoz Marchesi (Focus) a 9s993; 8º Fabricio Pezzini (Corolla) a 14s837; 9º Facundo Ardusso (408) a 20s928; 10º Leandro Carducci (Focus) a 21s871; 11º Adrián Chiriano (Focus) a 22s070; 12º Jerónimo Teti (Cruze) a 31s847; 13º Pedro Gentile (Corolla) a 1 vuelta; 14º Manuel Luque (Cruze) a 2 vueltas y 15º Juan Manuel Lorio (Cruze) a 3 vueltas.