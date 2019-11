La Provincia debe 41 millones de pesos

La situación financiera del Hospital Jaime Ferré sigue siendo motivo de preocupación en la ciudad, ya que lejos de mejorar tiende a complicarse, impactando en la prestación normal de los servicios de salud.

En la mañana de ayer pasadas las 11 se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por Martin Berger y Ofelia Lentore, Presidente y Secretaria del Concejo de Administración del SAMCo donde sin rodeos dieron a conocer la cifra que actualmente la provincia le adeuda al Hospital Jaime Ferré: 41 millones de pesos

Ese número denota un dramático panorama para la salud pública de la ciudad, ya advertido en su momento por la actual secretaria de Desarrollo Social, Doctora Brenda Vimo y el concejal Doctor Silvio Bonafede.

Hoy hay un rojo de 41 millones de pesos por deudas que acumula el Ministerio de Salud en la remisión de partidas por diversos rubros, entre ellos los destinados a los gastos de mantenimiento del efector , compra de todo tipo de medicamentos, oxígeno, prótesis; los 28 millones de deuda mencionados en otras ocasiones obedecían a una sola partida de gastos de funcionamiento.

En la exposición de los representantes del SAMCo, se explicó que el Ministerio de Salud envía una partida de gastos de funcionamiento mensual por 760 mil pesos, la que no se actualiza desde 2014 y el presupuesto mensual del efector es de 5 millones de pesos aproximadamente, por lo que periódicamente se envían partidas extras que permiten ir regularizando deudas.

Ocurre que desde abril de 2019 no se pagan esas partidas y las compensaciones, así como otras partidas destinadas a la compra de medicamentos, lo que hace cada día más compleja la situación financiera del efector público de salud.

“Hoy la deuda es de 41 millones y nos pareció oportuno hablar y exponer lo que está pasando, a raíz de la asamblea que tuvimos el martes con el Concejo de Administración y al dar a conocer el estado de los números, todos los presentes nos pidieron que hagamos visible esta alarmante situación”, manifestó Berger.

“Es el día a día, igualmente en los pacientes no ha repercutido todavía y ese es el tema porque nos vamos endeudando para no dejar de prestar ningún servicio. Si faltan insumos para realizar tal o cual estudio y no lo tenemos lo mandamos a hacer afuera entonces de esa manera sigue creciendo la deuda por que a ese prestador hay que pagarle”, indicó el presidente del Concejo de Administración del SAMCo.

Y agregó: “antes de cancelar o de dejar de prestar un servicio decidimos hacerlo público aguardando una reacción por parte de los funcionarios”.

Por su parte Ofelia Lentore dijo que “acá la comunidad de Rafaela y toda la zona, -ya que este es un Hospital Nodal-, necesita respuestas ya que hay que garantizar el normal funcionamiento. Hemos tenido en algún momento problemas con las raciones de alimentos, cuestiones básicas y elementales y son los esfuerzo que realizamos los que permiten sostener los servicios, pero mientras tanto nos endeudamos y vemos que desde el Ministerio las partidas las manejan de manera discrecional y da la sensación que van apagando incendios”.



SOBRE EL FESTIVAL SOLIDARIO

En relación al Festival Solidario realizado por músicos agrupados en el Sindicato de Músicos de Rafaela , para recaudar fondos para la institución, Martín Berger manifestó su agradecimiento y dijo que además recibieron ayuda de la Cooperadora, del Voluntariado y de muchísimos privados que donan y hacen sus aportes.

Igualmente resaltó que agradece toda esa colaboración pero no es suficiente para el funcionamiento de un Hospital grande como es este y con tanta demanda.