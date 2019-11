Charly García confirma regreso al Cosquín Rock Información General 13 de noviembre de 2019 Por Germán Sánchez Después de 6 años, el gran Charly García retorna al Cosquín Rock. Así se anunció ayer por la tarde en la presentación de la grilla para la edición número 20. El ganador del Pre Cosquín Rock Rafaela se presentará el domingo 9 de febrero.

ARCHIVO MAESTRO. Charly García después de un par de años con presentaciones en teatros, vuelve al Cosquín Rock. FOTO G. SANCHEZ APLANADORA. Ricardo Mollo y Divididos regresan a las sierras cordobesas.

Un José Palazzo con onda “standupero” cuenta en un video que es parte del repaso de la historia del Cosquín Rock la odisea que fue contar con Charly García en el festival. Que fue programado para las 6 de la tarde y que finalmente arrancó su show allá por las 2 de la mañana. Y remata la anécdota diciendo que ese día estaban sus padres y gente amiga con él que le hicieron prometer que nunca más contrataría a Charly García. El productor cierra el relato diciendo: “hoy con Charly somos muy buenos amigos y ojalá esté en la próxima edición del Cosquín Rock”.

No era antojadizo. No era fortuito. No era casualidad ese relato. No solo que lo volvió a contratar a Charly García y en el 2014 fue la última vez que tocó en el Mito de las Sierras, sino que con los años José Palazzo se convirtió en productor y hombre de confianza del bigote bicolor más famoso de estas tierras. Se pasó casi todo el año, desde que comenzó a desandar el camino de los 20 años del Cosquín Rock, coqueteando con la idea de que Charly García vuelva al festival de rock nacional por excelencia.

Y ayer, en una Plaza de la Música repleta de gente y de expectativa, finalmente se anunció que el gran Charly García volverá a tocar en el Cosquín Rock. Dejará los teatros y los ámbitos cerrados para zambullirse en las sierras cordobesas y colmar con su obra maestra la edición número 20 de la cita cordobesa. Fue, sin dudas, la novedad sobresaliente del anuncio de la grilla que estaba pactado ayer a la tarde y en la que además se confirmaron 130 bandas y artistas.

“Yo estoy feliz, estoy más ansioso que él”, dijo Palazzo sonriente y satisfecho. Y contó un poquito más. “Todo el tiempo me tortura porque quiere venir a tocar”. La figura de Charly por si sola hace imaginar un aeródromo de Santa María de Punilla a pleno desde muy temprano. Claro que no será lo único, aunque pareciera suficiente.

Después de muchos años y luego de que Palazzo reconociera que “pasaron cosas” que evitó comentar, se va a producir el retorno de Divididos al festival. Y como para darle más fuerza, tocarán dentro de la grilla justo antes de Charly en un sábado que es para alquilar balcones. Una jornada que tendrá a Las Pastillas del Abuelo, Skay, Guasones y el cierre de Los Auténticos Decadentes. Mientras que el domingo, volverán a los escenarios nada menos que Los Caballeros

de la Quema junto con Los Ratones Paranoicos, Las Pelotas, Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, Los Gardelitos y La Mississippi. Todo este combo será solamente en el Escenario Norte (ex Principal).

Claro que la cosa no termina ahí. En el Escenario Acústico, Molotov estará haciendo El Desconecte. Y se suman además, nombres del calibre de Babasónicos, Riff, Horcas, 2 Minutos, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Hilda Lizarazu, Celeste Carballo y Mon Laferte, solo por mencionar a los más destacados.

Asimismo, el domingo 9 está programado que se suba al Escenario Córdoba X la banda ganadora de una nueva edición del Pre Cosquín Rock Rafaela que se realizará el 11 de enero en nuestra ciudad y que ya llevó al festival a 4To Tiempo y a El Acople.