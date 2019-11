Ayer por la mañana se realizó la sesión extraordinaria que se prolongó durante tres horas y en donde el Jefe de Gabinete Marcos Corach se presentó ante los concejales y expuso sobre la gestión y fue cuestionado en varias ocasiones por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti.

“Vinimos a cumplir con la ordenanza y la temática que propusimos esta vez es sobre las políticas educativas y los programas que venimos llevando adelante desde el municipio básicamente como herramientas de inclusión y nivelación de oportunidades y posibilidades para la mayoría de los rafaelinos a pesar de que el municipio de Rafaela no tenga competencias en educación, y sin embargo estamos trabajando”, señaló.

Al ser consultado por los cuestionamientos vertidos por el concejal Leonardo Viotti, Corach manifestó que “es parte de la política debatir, a veces en mejores términos y a veces en peores términos. Respondimos todas las preguntas, nosotros no estamos mintiendo, nos estamos haciendo cargo de una problemática y hace tiempo que lo hacemos y no es desde ahora. El tema de la educación no es un tema que soslayemos independientemente de los que el concejal opine de las cuestiones presupuestarias. Todos los programas están en marcha”, afirmó. Y agregó: “la seguridad, la educación y el desarrollo social es prioritario”.



SOBRE EL PROGRAMA DE LAVACOCHES

Corach se refirió a los planteos respecto a las distintas situaciones vinculadas a lavacoches con varias denuncias y a aquellos que no cuentas con los chalecos identificatorios y en ese sentido respondió: “nosotros constatamos las faltas y hacemos las denuncias a los organismos correspondientes, pero no es inmediato, esa es nuestra obligación y lo que el decreto nos exige”.

“Cuando constatamos los delitos más allá de hacer las denuncias no le renovamos la credencial ya que no han cumplido con las exigencias del decreto. Vamos a seguir adelante con los programas de lavacoches pero sabíamos que no era inmediato sino una apuesta a mediano y largo plazo”.



SOBRE LA POLINÓMICA

Entre las preguntas enviadas por los concejales estaban algunas en relación a la tributaria 2020, a la aplicación de la fórmula polinómica que determina de manera automática los aumentos en los tributos locales y en la propuesta por parte del Ejecutivo para que sea trimestral y no semestral su actualización.

“Lo que yo planteaba sobre la discusión sobre la fórmula polinómica es una discusión que llevó mucho tiempo y acordaron hacerla, lo que digo yo es que no nos podemos enojar con la herramienta. Lo que no funciona son los índices, la herramienta funciona; si los índices que determina la polinómica son muy elevados y los números terminando influyendo sobre la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), no nos enojemos”, indicó.

“Si estábamos de acuerdo que la fórmula era lo más justo para despolitizar la discusión y hoy en realidad está dando un número elevado, el problema lo vuelvo a decir no es la herramienta, son los indicadores económicos”, finalizó Corach.