Calvo cruzó a Lifschitz por el presupuesto provincial Locales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por El senador provinical se refirió al presupuesto provincial para el primer año de gestión de Perotti. Y contradijo al Gobernador y sus funcionarios. "En la Cámara de Senadores de la Provincia nunca existió adhesión ni aprobación definitiva de que el citado presupuesto se debía presentar en tiempo y forma", subrayó.

FOTO PRENSA CALVO CALVO. Marcó diferencias con las declaraciones de Lifschitz.

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, cuestionó en duros términos al gobernador, Miguel Lifschitz y al vicegobernador, Carlos Fascendini, quienes habían expresado días atrás durante una conferencia de prensa en el despacho del mandatario santafesino que tanto la Cámara de Diputados como el Senado habían solicitado la presentación del presupuesto provincial 2020 en tiempo y forma, con lo que justificaron la decisión de remitir el proyecto este mes y descartar el compromiso asumido ante el gobernador electo, Omar Perotti, quien pretende enviar su propia iniciativa una vez que asuma el cargo.

A través de un documento, el legislador planteó sus diferencias y deslizó que tanto Lifschitz como Fascendini faltan a la verdad sobre la decisión en el Senado. "Ante declaraciones vertidas por el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz y por dirigentes integrantes del Frente Progresista Cívico y Social, que buscan justificar el no cumplimiento del compromiso asumido por el titular del Poder Ejecutivo Provincial para con el gobernador electo, Omar Perotti, en cuanto a la elaboración y presentación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico para el año 2020, y en su carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores", Calvo puso de manifiesto:

• Que, en la Cámara de Senadores de la Provincia, nunca existió adhesión ni aprobación definitiva de que el citado presupuesto se debía presentar en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado por el art. 72 inc. 8) de la Constitución Provincial.

• Que, jamás se votó en la Cámara de Senadores una Resolución aprobando lo expresado precedentemente.

• Que los presidentes de los distintos Bloques con representación en la Cámara de Senadores firmaron una nota solicitando al Poder Ejecutivo que se adecúe a lo dispuesto en el artículo 72 inc. 8) de la Constitución Provincial en lo que refiere a la remisión a la Legislatura del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Provincia, cumpliendo con las formalidades respectivas y eventualmente solicitar la prórroga correspondiente.

• Que, en ningún caso he presentado ni acompañado un pedido formal para que el Presupuesto para el año 2020 sea elevado a las Cámaras Legislativas antes del 10 de diciembre del corriente año, ya que considero que la evolución de la situación económica y financiera por la que está atravesando el país debe ser exhaustivamente analizada por los equipos técnicos del futuro gobernador, quien además debe ser el que fije las pautas, lineamientos políticos y de gestión definan el presupuesto del próximo año.

• Que, desmiento totalmente que haya habido acuerdo de todos los senadores integrantes de la Cámara de Senadores, y principalmente de los que conforman el Bloque Justicialista, muchos de los cuales no participan de la reunión de Labor Parlamentaria, lugar éste, donde los presidentes de los bloques parlamentarios suscribieron la nota solicitando el envío del presupuesto en tiempo y forma o el pedido formal de prórroga.

En el tramo final de su declaración Calvo enfatizó que "vuelvo a desmentir que junto a otros senadores justicialistas hayamos firmado y acompañado el pedido de remisión del presupuesto 2020 antes del 10 de diciembre del corriente año".