San Jerónimo Norte, la cita de Los Troncos

Ver galería 1 / 2 - PRENSA LOS TRONCOS JUAN MANUEL FUX. Estará compitiendo en el Turismo C en San Jerónimo Norte. MATIAS MARENGO. Uno de los buenos animadores de la categoría Promocional.

Luego de dos suspensiones consecutivas, a raíz de las lluvias registradas y de la persistencia de la inestabilidad climática en la región, la categoría Los Troncos anuncia para el fin de semana la continuidad de su Torneo Oficial 2019.

Será en el tradicional circuito del San Jerónimo Motor Club, en un programa que organizará esa institución, en la localidad de San Jerónimo Norte.

En esta oportunidad, respondiendo a la modalidad que se viene aplicando desde el comienzo de la temporada, respondiendo a una inquietud que oportunamente habían transmitido los pilotos a la coordinación de la especialidad.

En esta penúltima fecha del calendario esa prueba especial, con la participación de invitados, estará reservada al Turismo B.

Teniendo en cuenta que desde hace varias fechas se viene superando el centenar de inscriptos, el día sábado se llevarán a cabo solamente pruebas, en tanto que el domingo se realizarán las series en horario matutino y posteriormente las finales durante la tarde, para culminar la actividad con la ceremonia de premiación.

Juzgamos propicio recordar que este año se vinieron utilizando solamente dos escenario, el ya señalado del San Jerónimo Motor Club y Los Toboganes de la ciudad de Esperanza.

La particularidad, que también vale la pena recordar, es que se corrió de manera alternada en cada uno de esos trazados, por lo que el "Premio Coronación", que le bajará el telón al exitoso certamen 2019 se estará desarrollando en el circuito ubicado en la cabecera del vecino departamento Las Colonias.



CRONOGRAMA OFICIAL

Estas son las actividades que se cumplirán entre mañana y el domingo:

Sábado: a las 10:00 apertura del predio; a partir de las 12:00 inscripciones y verificaciones técnicas; desde las 13:30 pruebas libres en este orden: (Turismo B titulares, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo B invitados, Turismo A y TC 4000).

Domingo: a las 07:00 apertura del predio; a las 08:30 cierre de inscripciones; a las 09:00 series en este orden (Turismo B, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo A y TC 4000); a continuación finales en este orden (Turismo B titulares, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo B invitados, Turismo A y TC 4000); a las 18:00 podios y entrega de premios.



Víctor Hugo Fux