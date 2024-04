Libertad no levanta cabeza en la Liga Federal

NO DESPEGA./ El equipo aurinegro ganó un solo partido en el torneo.

Libertad de Sunchales sufrió este martes la octava derrota en la Liga Federal de Básquetbol. Fue en Marcos Juárez ante el local Argentino por 76 a 55 en el marco de la décima fecha de la Zona Centro Oeste.

El goleador aurinegro fue Francisco Mines con 17 puntos. Ahora los Tigres quedarán libres y volverán a jugar el sábado 27 en casa ante 9 de Julio de Morteros.

Con la ausencia de Esteban Ledesma, a Libertad le costó hacer pie en el juego. Recién pudo ponerse a tiro en el cierre del tercer cuarto, cuando limó la diferencia de 14 a 5 unidades (50 – 45).

Sin embargo, en el arranque del último segmento, los locales se destaparon con dos triples de Sarasola y volvieron a tomar una ventaja considerable (58 – 45). A partir de allí la diferencia fue creciendo y los locales festejaron el triunfo.

EL CEIBO CON PROTAGONISMO RAFAELINO

El Ceibo de San Francisco le ganó un partido duro y clave a 9 de Julio de Morteros por 76 a 62 y es el nuevo escolta de la Zona A de la División Centro/Oeste. El ex 9 de Julio Pablo Grosso fue el segundo goleador del equipo con 18 puntos, en tanto Ignacio Zaffetti (ex CAI) sumó 7.

En el otro partido del grupo, Central de Villa María superó a Bochas de Colonia Caroya por 86 a 84.

LAS POSICIONES

Bochas SC 16 pts. (7-2)

El Ceibo 14 pts. (6-2)

Argentino 13 pts. (4-5)

9 de Julio 13 pts. (5-3)

Almafuerte 12 pts. (4-4)

Ctral. Argentino 12 pts. (3-6)

Libertad 10 pts. (1-8)

LA PROXIMA FECHA

Será el domingo 21 de abril: 20.30 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Ctral. Argentino (Villa María); 21 hs Almafuerte (Las Varillas) vs. Argentino (Marcos Juárez) y 21.30 hs Bochas SC (Colonia Caroya) vs. El Ceibo. Libre: Libertad.