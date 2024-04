Le robó a una jubilada, en la fuga chocó con un auto y finalmente murió en el Hospital

Un delincuente que le robó a una jubilada en Mar del Plata y que en la huida chocó contra un auto, falleció tras estar varios días internado en grave estado con fractura de cráneo.

Fue en el barrio Coronel Dorrego cuando dos motochorros, de 21 y 19 años, asaltaron a una mujer de 63 años. En el lugar le robaron la mochila de forma violenta y emprendieron la fuga a bordo de una moto Honda Wave.

Sin embargo, metros más adelante ambos delincuentes fueron embestidos por una Volkswagen Suran. Al ir a alta velocidad y sin casco el resultado fue impactante.

Los motochorros quedaron tendidos en el piso y debieron ser trasladados de forma inmediata al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. O. Alende” de la ciudad balnearia donde confirmaron que el mayor tenía fractura de cráneo, mientras que su cómplice tenía varias fracturas múltiples en sus piernas y ya fue dado de alta.

Después de estar internado, las autoridades confirmaron que Gabriel Angeloni falleció producto de la grave lesión.

"Me agarraron de imprevisto. Yo venía mirando para todos lados y no vi nada. Forcejeé hasta que me sacaron la mochila, pero por suerte aparecieron dos personas que me salvaron”, contó la víctima de robo. (NA)