El desarrollo emprendedor y la necesaria construcción de una red de apoyo

Por Diego Peiretti*

En el año 2009 me tocó ser parte de un equipo que puso en marcha Rafaela Emprende con liderazgo de la Municipalidad y fuerte acompañamiento de una red institucional conformada por establecimientos educativos, científicos-tecnológicos y organizaciones empresarias.

Mi aproximación al mundo emprendedor fue desde la práctica. Aprendí interactuando con ellas/os. Me metí de lleno en este mundo. En sus motivaciones para emprender, en sus necesidades. Comprendí que si esas capacidades individuales las podíamos vincular con las capacidades del territorio, podíamos generar un programa potente que acompañe, que ayude a solucionar problemas. Emprender es difícil. Pero si está el Estado allí, cerquita, interactuando con las instituciones del sector productivo, se puede acortar camino.

La Real Academia española define emprender como “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Dificultad, peligro, incertidumbre son los desafíos que enfrenta un/a emprendedor/a al iniciar el camino. Cuando uno se encuentra ante una situación de peligro busca ayuda. No es bueno hacerlo solo. Emprender es un poco más fácil si se hace participando de una red de colaboración. En eso creo firmemente. El peor enemigo que pueda tener un emprendedor es el aislamiento.

Rafaela Emprende se ha trasformado a lo largo de los años en eso: una potente red de emprendedores e instituciones articulando esfuerzos, entendiendo que la creación de nuevas empresas es muy importante para cualquier territorio.

El emprendedorismo no viene a solucionar los problemas del desempleo. Cada tanto aparecen gobiernos con otra visión de las cosas que nos quieren confundir. No podemos pretender que una persona que ha quedado desocupada se transforme en emprendedor/a. ¡Claro que no!. Todavía resuena en mi cabeza la frase de un ex presidente indicando que en el país se necesitaban pilotos de drones, como abriendo una buena oportunidad a aquellos que quedaban sin sus trabajos en relación de dependencia.

Atravesamos una nueva etapa donde se indica necesidad de retirar al Estado de este tipo de políticas de apoyo. Dejar todo a merced del mercado. Mayores desregulaciones, y más aperturas darán mayor libertad para el desenvolvimiento del emprendedor. No creo en esto. Las principales innovaciones de esta última era (internet, teléfonos inteligentes) aparecieron a partir de millonarias inversiones del gobierno de Estados Unidos (para nombrar un país que hoy es espejo de nuestro gobierno nacional). Luego capitalizadas por privados.

En el Día del Emprendedor, resulta necesario ofrecer el debate respetuoso a partir de nuestras convicciones. Rafaela ha dado muestras en todo este tiempo que el trabajo coordinado entre los sectores público, que se hace cargo de promover el desarrollo, el privado que acompaña con fuerza, y el conocimiento, que brinda sus aportes académicos, puede generar un entorno innovador que mejore las condiciones para todas/os aquellas/os que quieran emprender y generar valor en el territorio.

El 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendedor, para homenajear a aquellas personas con espíritu emprendedor y visionario que se inicia con el desarrollo y ejecución de una idea de negocios.