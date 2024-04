Buen triunfo de Díaz Acosta en Barcelona

Facundo Díaz Acosta (53° del ranking mundial) pasó a los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. En su primer éxito frente a un Top 50 fuera de Argentina batió al croata Borna Coric (32°) por 6-2 y 7-5, en una hora y 37 minutos de juego. El zurdo sube al N°49 en el ranking en tiempo real.

Con una jornada para descansar esperará al vencedor de Luca Van Assche o Fabian Marozsan, su próximo rival.

En tanto, la participación de Diego Schwartzman concluyó con derrota 6-1 y 6-2 ante Dusan Lajovic en apenas 66 minutos. Luego de atravesar la clasificación, el pupilo de Bruno Tiberti y Leonardo Olguín buscaba su primera alegría en un main draw en el máximo nivel desde octubre de 2023, oportunidad en que batió a su compatriota Francisco Cerúndolo en el debut de Tokio.

VOLVIO NADAL

Con un tenis parejo, preciso y contundente, el español Rafael Nadal venció al italiano Flavio Cobolli en el ATP 500 de Barcelona por 6-2 y 6-3 en una hora y 25 minutos de juego.

Su siguiente escollo será nada menos que Alex de Miñaur, undécima raqueta mundial y con el que tiene un balance favorable de 3 victorias y 1 derrota.

Esta gira podría marcar el final de la carrera profesional de Nadal, que casi no disputó partidos en las últimas dos temporadas debido a varias lesiones.

"Me tomo esto como mi última participación en el Godó. No sé lo que pasará en el futuro, pero voy a intentar darme mi mejor oportunidad", dijo este lunes el mallorquín en una conferencia de prensa.