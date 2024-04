La Orquesta Sinfónica de Colombia estrena obra de rafaelino

“Fantasía sinfónica: La historia del tango” es una obra del músico rafaelino Lucas Querini que se estrenará en Colombia, de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de dicho país, el próximo 19 de abril. Inspirada en el vasto universo sonoro que ofrece el tango como música tradicional argentina, su contexto sinfónico incluye al bandoneón como representante de este acervo cultural, la música toma vuelo evocando los gestos típicos, los paisajes, personajes, intérpretes, compositores y poetas que han nutrido a esta expresión artística a lo largo de los años. Organizada en doce escenas, la obra discurre a partir de las variaciones de un tema principal que muta en cada una de ellas en función del espíritu de cada evocación.

Así, la música nos transporta desde los paisajes gauchescos de la pampa hasta el suburbio porteño, donde los ritmos de los afrodescendientes se mezclan con las músicas europeas de la oleada inmigratoria de principios de siglo en una mixtura tan elegante como canyengue. El primer clímax se logra recordando la edad de oro, en el bandoneón mayor de Buenos Aires Aníbal Troilo, en La Yumba de Osvaldo Pugliese y en el piano de Horacio Salgán. Las últimas escenas están destinadas a homenajear las ideas del genio renovador de Astor Piazzolla, que luego reaparecen en la escena dedicada a la obra del contemporáneo Fernando Otero. La escena final es una oda vibrante dedicada a los miles de artistas que en estos tiempos gritan “¡Vuelve el Tango!”, porque nunca se fue, porque siempre está llegando.

Esta obra obtuvo el primer premio en el concurso iberoamericano de composición propuesto por Uruguay por medio de la CIATyC (Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe en Uruguay) de los Ministerios de Educación y Cultura, Relaciones Exteriores y Turismo de dicho país junto al Programa Ibermúsicas.

En diálogo con LA OPINIÓN, Lucas comentó detalles de este estreno y de su transurso hasta llegar allí.

¿Cómo llegó la obra a la Orquesta de Colombia?

Esta obra participó de un concurso iberoamericano de composición en 2017 que organizaba el Ministerio de Cultura de Uruguay y una asociación iberoamericana de música que se llama Ibermúsicas. En ese concurso la temática tenía que ver con el tango y yo presenté esta obra que escribí a los 21 años cuando estaba cursando en la Universidad de Rosario mi cuarto año de la carrera. La obra sale ganadora del primer premio y por distintas razones, entre ellas la pandemia, no se puede estrenar. Finalmente, después de casi siete años desde el concurso, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia acepta el concierto y se programa para estos dos conciertos que van a ser el 19 de abril en el Teatro Fabio Lozano en una serie de conciertos menos formales, pensados para acercar la Orquesta Sinfónica a estudiantes y jóvenes. Y después, el domingo 21 a las 11 en el Teatro León de Greif, es un auditorio que depende de la Universidad de Bogotá y ahí sí va a ser un concierto de gala como suelen ser los conciertos de la Orquesta.

¿Cómo te sentís con esta oportunidad de que escuchen tu pieza en otro país?

Por suerte ya me ha tocado mostrar composiciones mías en otros países y también siempre vinculada al tango, pero más cerca de lo que serían los circuitos de música popular. De hecho, en las giras que yo he hecho he tocado en teatros, inclusive he tocado en milongas, he tocado en bares música argentina, tango y composiciones mías. Esta ocasión, además de que es en otro país, tiene la particularidad de que la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta muy buena, a la cual no es fácil acceder. No es fácil que programen a un compositor joven en una orquesta de ese calibre. Y además tiene los condimentos de que tanto el maestro Juan Pablo Valencia como el solista que va a interpretar la obra, el bandoneonista Giovanni Parra, él es, no sé si el mejor bandoneonista de Colombia o sino uno de los mejores. A mí me enorgullece mucho que ellos hayan aceptado estrenar esta obra porque, como te decía antes, no cualquiera tiene la posibilidad de estrenar música con este tipo de organismos, sobre todo organismos oficiales. Es una especie de reconocimiento del trabajo y es un orgullo enorme.

¿Pensabas en tus comienzos tener esta llegada?

Esta obra, como comentaba, la escribí a los 21 años, cuando estaba cursando cuarto año de la facultad. Cuando yo terminé de rendir ese examen, mi profesor me dice, un poco riéndose pero serio, "bueno, ahora hay que estrenar esta obra", y yo sinceramente me reí, porque para cualquier compositor es muy difícil conseguir que una orquesta profesional toque tu música. Tiene que darse, además de que esté bien escrita y que sea linda, tienen que darse muchas otras variables para que eso suceda. En esa época estaba empezando a entender de qué se trataba el mundo profesional de la composición, pero de todas maneras me resultó graciosa la idea de que esa obra la vaya a tocar a alguien, porque lo veía bastante imposible. Igualmente, que mi profesor me haya dicho eso, era para mí como un signo de ¿por qué no? Si mi profesor, al cual yo respeto muchísimo, me decía que eso podía suceder, me quedó sinceramente la idea de que quizás en algún momento, en alguna situación podía llegar a pasar. Finalmente se terminó dando lo que mi profe me había dicho y para mí es muy importante; espero que no sea la última vez. Mi ilusión es que otras orquestas quieran tocar esta y otras músicas que puedan ir apareciendo, porque es algo que realmente es lo que fui a buscar cuando empecé a estudiar composición en la Facultad de Rosario. Tener la oportunidad de escribir para orquesta, escuchar y compartir ideas musicales a través de ese instrumento hermoso que es la Orquesta Sinfónica.

MÁS SOBRE LUCAS QUERINI

Pianista y compositor argentino. Radicado en la ciudad de Rosario, desarrolla una intensa labor musical como artista y docente, interesándose especialmente en vincular la tradición académica con las músicas de raíz folclórica de su país. Se formó en piano y composición en la Universidad Nacional de Rosario y ha estudiado música popular con los principales referentes de Argentina y Brasil.

Desarrolla una amplia actividad profesional vinculándose tanto con artistas de música popular como de música académica. Ha realizado cinco giras internacionales, ofreciendo conciertos en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Dinamarca y España.

Premiado en certámenes nacionales e internacionales como compositor y arreglador, ha estrenado música con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, la Orquesta Sinfónica Juvenil Kayen de Tierra del Fuego y una gran cantidad de ensambles y formaciones del país y del exterior. Es docente titular de la cátedra de Piano de la carrera Música Popular en la Universidad Nacional del Litoral.

ESTRENO DE LA OBRA EN ROSARIO