Martes de Liga Rafaelina de Fútbol

Las lluvias del fin de semana impidieron que la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se pueda desarrollar según lo planificado, postergación tras postergación llevaron a que este martes se disputen, si así el tiempo lo permite, unos cuantos encuentros, incluso de la Primera B.



El programa es el siguiente:



PRIMERA A



21.30hs (en el Agustín Giuliani) Atlético Juventud vs Deportivo Tacural (Leandro Aragno); Peñarol vs Atlético de Rafaela (Franco Ceballos), Brown de San Vicente vs Liberta de Sunchales (Guillermo Vacarone); 22.00hs Ben Hur vs Atlético Esmeralda (Fabio Rodríguez); Argentino de Vila vs Florida de Clucellas (Brian Celi); Deportivo Ramona vs Deportivo Aldao (Claudio González).



PRIMERA B



21.30hs Dep. Josefina vs La Trucha FC (Rodrigo Pérez); Dep. Bella Italia vs Sp. Aureliense (Silvio Ruiz), La Hidráulica vs Defensores de Frontera (Sebastián Garetto); 22.00hs Moreno de Lehmann vs Independiente San Cristóbal (Ariel Gorlino); Juventud Unida de Villa San José vs Belgrano de San Antonio (Sebastián Yori).