El Espacio Cultural El Bodegón volvió a pleno: ¿qué actividades se realizan?

Luego de un verano de remodelaciones, ya comenzaron las actividades en este espacio cultural; talleres, ferias, conmemoración del 24 de marzo, visitas y participaciones en convenciones y congresos por parte de sus miembros.



La oferta de talleres abarca múltiples propuestas. Para adultos, donde pueden participar de cerámica, diseño a la plancha, experimentación cerámica, cocina, tejido, dibujo y pintura, y yoga. Las infancias pueden participar de experimentación plástica, dibujo y pintura, cerámica 1 y cerámica 2 y construcción de Juguetes.

Las propuestas para adultos plantean dos grandes objetivos: la investigación artística por un lado, y el brindar herramientas para la producción y acompañamiento de procesos de desarrollo de proyectos productivos, por el otro. Los talleres para las infancias ponen énfasis en los procesos creativos y lúdicos. Como se viene haciendo desde hace muchos años, los talleres son gratuitos, a la gorra o con cuotas muy bajas. Solo se solicita a los participantes que se asocien a la institución. Esto es posible porque toda la comunidad de El Bodegón trabaja activamente para brindarles las posibilidades de acceder a propuestas culturales variadas y de calidad.



LA FERIA TIERRA VIVA

Este domingo 21, se realizará en la Plaza central de la Localidad de Susana una nueva edición de la feria de productores Tierra Viva.

La feria se realiza desde hace tres años, en marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Esta será la primera del año, porque la de marzo debió suspenderse por cuestiones climáticas.

La feria está pensada no solo como un mercado sino, además, como un lugar de encuentro, donde productores exhiben los artículos que han confeccionado en sus talleres y los visitantes puedan interiorizarse de cómo se realiza lo producido. Además, se podrá disfrutar de la belleza de la plaza y de espectáculos a la gorra. En los últimos años, Susana se ha convertido en un punto de encuentro para gente de toda la región y la feria es una buena excusa para visitarla.

Como en todas las ediciones, asistirán productores de la localidad y de la zona; de los rubros cerámica, cuero, alimentos agroecológicos, viveros, tejido y costura y muchos más. Es importante destacar que muchos de estos productores han pasado por los talleres formativos que se dictan en El Bodegón como parte de un acompañamiento integral que le ofrece esta ONG sin fines de lucro que no solo enseñan desde el hacer, sino que participan en la construcción de un mercado plural, democrático y justo.



PRESENTACIÓN EN EL 1° CONGRESO

INTERNACIONAL EN ARTES

La Facultad de Arte de la UNICEN organizó el 1° Congreso Internacional en Artes bajo la consigna “Procesos creativos, prácticas expandidas y territoriales” con el propósito de seguir construyendo espacios de diálogo e intercambio de saberes y experiencias en torno a la investigación en artes.

Fue un ámbito que apostó al desarrollo de los estudios de procesos creativos, fomentando el análisis teórico-práctico de los conocimientos de creación y producción, favoreciendo el diálogo y la interacción entre creadores y estudiosos de los hechos artísticos.

Ana Davicino y Franco Rossetto presentaron en este congreso la ponencia “Dinámicas territoriales en el proceso artístico en una ciudad mediana de la Pampa Gringa”, que fue recepcionada con una escucha atenta y un interesante intercambio posterior.

Este Congreso inaugura una territorialidad común entre quienes se dedican a la investigación, desde la producción artística y académica situada en la diversidad de contextos geolocalizados, promoviendo un espacio de intercambio, reflexión y trabajo colectivo.

Por otro lado, Josefina Vega participó de la Convención de Circo y otras Artes Callejeras del Paraguay, un espacio de encuentro e integración multicultural.

Su objetivo principal es fortalecer el desarrollo físico e intelectual de sus participantes, así como también su visión artística, a través de talleres formativos, charlas, debates, etc.

La Convención se desarrolla durante cinco días en los que se realizan talleres, espectáculos, juegos de destreza, debates y foros. Este año se realizó del 3 al 7 de abril en Miga Guazú (Ciudad del Este). El último día hay un gran desfile artístico, que finaliza con un espectáculo de circo en la plaza central de la comunidad, integrando, de esta manera, al pueblo con los artistas.

Sin duda, estas convenciones son oportunidades para crear redes y desde esas redes buscar las formas de plantar semillas en lugares como Susana y la zona, donde el circo y las artes callejeras escasean.