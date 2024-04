Tres punteros tras la segunda fecha

Atlético, Argentino Quilmes y Libertad de Sunchales son los punteros del torneo "Jorge Cagliero" masculino de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, completada la segunda fecha, los tres con puntaje ideal.

El domingo los Tigres se impusieron en San Cristóbal frente a Racing LTC por 71 a 66 con un buen cierre en los minutos decisivos ya que el local había sacado 9 de luz. Máximo Blangini fue el goleador con 22.

En nuestra ciudad, Independiente superó a Ben Hur en el «Carlos Colucci» por un claro 70 a 45 (38 a 26 al cabo del primer tiempo). Lorenzo Turco y el ex Atlético Francisco Cantalejo, con 21 puntos, fueron los goleadores del CAI.

Recordemos que en el inicio de la fecha Atlético le había ganado a 9 de Julio por 69 a 57 y Quilmes a Peñarol por 66 a 56.

De tal modo, los Tigres junto a Atlético y Argentino Quilmes son los punteros tras dos jornadas con 4 puntos; Independiente y Racing tienen 3; Ben Hur y 9 de Julio 2; Peñarol y Unión 1.

En la tercera fecha jugarán: 9 de Julio vs. Unión; Ben Hur vs. Racing; Peñarol vs. Independiente y Quilmes vs. Atlético, quedando libre Libertad.