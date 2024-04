Ruta 70: reunión para mancomunar acciones

BELLA ITALIA. - Ayer se desarrolló en la Comuna una reunión de la que formaron parte funcionarios provinciales de la Dirección Provincial de Vialidad, los senadores Provinciales de los Departamentos Castellanos y Las Colonias, Alcides Calvo y Rubén Pirola, el presidente comunal, Héctor Perotti, autoridades Municipales y Presidentes Comunales de la región, representantes del Corredor Vial N°9 y demás autoridades.

El motivo de la misma, fue analizar la situación de la continuidad, en las obras de adecuación de la Ruta Provincial N°70 en el proyecto "Ruta Segura" y evaluar la situación actual de la intervención sobre este corredor vial y la necesidad de la continuidad de la ejecución de una obra de vital importancia e impacto para los vecinos y la producción de esta región, aportando transitabilidad y seguridad vial a esta traza.

Luego de finalizar el encuentro, el titular de la Comuna, Héctor Perotti, agradeció la convocatoria y emitió las siguientes declaraciones.

"Queremos coordinar y ver como avanzamos evaluando prioridades, sabemos de las dificultades económicas pero esperamos que la obra continúe, considerando que ya hay mucha obra iniciada y se puede perder, por esto es que hay que establecer prioridades".

"A la obra le falta bastante, sobre todo también en el Departamento Las Colonias, lo que se sumó ahora es un nuevo problema por el cruce del ferrocarril, hay mucha demanda en ese sector y hay tramos a repavimentar, hay que incluir una rotonda en Grutly y todo lo que es el movimiento de suelo y el ensanche ya hecho en algunos sectores que solamente están terminados saliendo de nuestra localidad y otra parte en Humboldt".

"A la gente todavía le cuesta usar el tercer carril pero esta obra cambia por completo la seguridad vial de nuestras rutas, este proyecto surgió hace muchos años, nace por pedido de productores y empresarios, en el 2018 nuestra Comuna ya había hecho algunas presentaciones con pequeños bosquejos de obra sobre la ruta hasta que se presentó el proyecto Ruta Segura".

"Estamos atados a la situación económica, desde las Comunas y desde la Provincia, la escasez de dinero repercute en todos lados".

Por su parte, Alcides Calvo, expresó que esta obra tiene un claro objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial, "son 90 kilómetros en donde se ve como mejora la transitabilidad en donde la obra está terminada".

"Principalmente en algunas zonas urbanas hay algunos otros proyectos que están inconclusos, hay una obra que se ha iniciado y todavía no finalizó, nosotros lo que estamos planteando es lograr una priorización, sabiendo que la situación no es la mejor y ver de que manera se pueden finalizar las obras en esos tramos donde se generan algunos inconvenientes".

"Es una obra muy importante, abarca tres departamentos como lo son Castellanos, Las Colonias y la Capital, en ese aspecto le queremos dar esa importancia, sabemos el escenario en el que estamos, y queremos decirle a la gente que hay una clara voluntad de los Presidentes Comunales e intendentes de poder ver de que manera, junto a la provincia, se puede avanzar".

"Estamos hablando no solo de rutas, sino de viviendas y muchas otras obras que están completamente paralizadas, en el caso de ruta segura son fondos presupuestados con renta de la Provincia. En general estamos con expectativa de diálogo".

"Hay una intervención que ha sido cancelada, y ahí, hay una neutralización de la obra pública y obras que están totalmente pendientes de ejecución por lo que también vamos a tratar de hacer los pedidos ante vialidad nacional y ante el propio Gobierno Nacional".

Tomando la palabra Pirola dejó en claro que existen distintas preocupaciones pero que están para sumar.

"Estamos muy preocupados por que la obra vinculada a circunvalar el ferrocarril en la intersección de la ruta 70 y lo que se conoce como Colonia Pujol, comenzó la intervención, se hicieron los desvíos de tránsito y la obra está parada completamente, desde enero que se han llevado prácticamente toda la maquinaria y no tenemos ninguna respuesta".

"Esperamos que haya inversión por parte del estado nacional en este sentido, sin duda, esto dificulta al corredor vial y a la gestión de cada uno de los intendentes y presidentes comunales. Es una de las preocupaciones anexas a la que tenemos sobre la continuidad de la Ruta Segura que tiene presupuesto en el 2024 como en el 2023".

"La idea era ordenarnos y llevar un plan de trabajo al gobierno de la provincia escuchando también las alternativas para poner en marcha una obra que no tenemos dudas que favorece desde la seguridad vial a lo que tiene que ver con la producción que es lo más importante a esta conexión que es histórica entre ambos departamentos y que mueve muchísimos recursos y habitantes".