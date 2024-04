Sensaciones y sentimientos

YO QUERÍA SER MAYOR

“Era la primavera del verso pálido, de mis años de promesas y desengaños cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado”

El cambio más notorio en la música popular comenzó con Los Beatles. Surgieron el rock, el pop, combinaciones de los dos y más variantes y modos. Pudo haberse llamado rock nacional: fue la manifestación de un matiz musical que buscaba su punto de concreción.

“Un domingo de abril tomé coraje y me marché dejando mi mejor traje, a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada”

Las letras daban un variado mensaje. Desde contar la anécdota obligada de salir a apoderarse del mundo mediante negras y blancas -gastando zapatos al mejor modo de Discépolo- hasta la defensa del largo del cabello como símbolo de libertad conquistada. Todo cabía en las letras de las canciones.

“Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado, yo quería ser mayor quería ser mayor y ya no ser un niño mal humorado”

Roque Narvaja nació en 1951. Fue de muchas maneras el extraño del pelo largo. A veces planificando su futuro con la música y otras con fuego e insatisfacción en la mirada; pero aún así, andar sin preocupaciones.

“La gente me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente, equilibrado, a cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado”

Formó “La joven guardia” y con ella un ritmo propio, sonoramente ágil y de comprensión inmediata de los mensajes, buscando transmitir sensaciones nuevas en letras más o menos complejas.

“Yo quería ser mayor, quería ser mayor quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor no quiero ser mayor, no quiero ser un hombre domesticado”

En 1981, con sus 30 años al hombro y su guitarra siempre dispuesta a cantar contando música, registró esta instancia de vivir sin perder la necesaria línea de flotación: culminó su inspiración con este “Yo quería ser mayor”. No era la obra de quien solamente protesta: marcaba la superación de un límite.

“Ya no quiero ser mayor no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado”

Su carrera sigue vigente. Lo particular del caso es que la hizo en dos puertos conectados, al estilo de un Colón que deja su marca en España y en América. Quedó un álbum emblemático en el que refleja sus viajes, mediante temas que ahora son clásicos, de la música post-Beatles (“Menta y limón”, “Al natural”. “No te rindas Malena”, “Santa Lucía” y con el que abrió una cuestión generacional que sigue siendo motivo de análisis.

“Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Ya no quiero ser mayor no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado”

Letras como “Yo quería ser mayor” son de alguna manera la continuación de una forma de narrar mediante una idea. Se muestra al comienzo y cierra con un texto como conclusión de vida. Queda conformada así una canción habitando el relato mediante una historia con un planteo. Que se instala para que se sostenga o no su validez.

Se sigue llamando Mario Roque Fernández Narvaja. y Le queda por resolver lo que planteó.

No puede reclamar -con el mismo derecho de entonces- que no quiere ser mayor.

Hugo Borgna