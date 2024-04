Irán lanza ola de misiles y drones contra Israel que hace saltar todas las alarmas

JERUSALÉN. - Irán lanzó a última hora del sábado un enjambre de drones explosivos y disparó misiles en su primer ataque directo contra territorio israelí, arriesgándose a una escalada mayor mientras Estados Unidos prometía un apoyo "férreo" a su aliado.

Las sirenas sonaron y periodistas de Reuters en Israel dijeron haber oído fuertes explosiones distantes de lo que los medios de comunicación locales calificaron de interceptaciones aéreas de aviones no tripulados explosivos. El servicio de ambulancias dijo que no había noticias inmediatas de víctimas.

El ejército israelí afirmó que se habían lanzado más de 100 aviones no tripulados desde Irán, mientras que fuentes de seguridad de Irak y Jordania informaron de que se habían visto decenas de ellos sobrevolando el país y funcionarios estadounidenses afirmaron que su ejército había derribado algunos.

El Canal 12 de televisión israelí citó a un funcionario israelí anónimo que dijo que habría una "respuesta significativa" al ataque.

La agencia estatal de noticias iraní citó una fuente según la cual su ejército también había lanzado una primera oleada de misiles balísticos contra Israel. El ejército israelí también dijo que se habían disparado misiles, pero no se informó inmediatamente de que hubieran impactado en Israel.

Irán ha prometido represalias por lo que calificó de ataque israelí contra su consulado en Damasco el 1 de abril, en el que murieron siete oficiales de la Guardia, entre ellos dos altos mandos, y dijo que su ataque era un castigo por los "crímenes israelíes". Israel no ha confirmado ni negado su responsabilidad en el ataque al consulado.

"Si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa", dijo la misión iraní ante las Naciones Unidas, que advirtió a Estados Unidos de que "se mantenga alejado". Sin embargo, también afirmó que Irán "daba por concluido el asunto".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el viernes advirtió a Irán contra un ataque a Israel tras afirmar que tal escenario parecía inminente, se ha comprometido a apoyar a Israel contra Irán, según la Casa Blanca.

La empresa británica de seguridad marítima Ambrey afirmó en un comunicado que el grupo Houthi de Yemen, alineado con Irán, también habría lanzado drones contra Israel.

Esos enfrentamientos amenazan ahora con convertirse en un conflicto abierto directo que enfrente a Irán y sus aliados regionales contra Israel y su principal valedor, Estados Unidos, mientras que Egipto, potencia regional, insta a la "máxima moderación".

Aviones de guerra estadounidenses y británicos participaron en el derribo de algunos drones con destino a Israel sobre la zona fronteriza entre Irak y Siria, informó el Canal 12.



ESCALADA

"Se trata de una escalada grave y peligrosa. Nuestras capacidades defensivas y ofensivas están al más alto nivel de preparación ante este ataque a gran escala de Irán", dijo el portavoz militar de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo avión oficial despegó poco después del inicio del ataque, convocó al gabinete de guerra en un cuartel militar de Tel Aviv, según informó su oficina.

Los militares israelíes dijeron que sonarían sirenas en cualquier zona amenazada y que sus defensas estaban preparadas para hacer frente a los drones, que calificaron de "explosivos".

"Estamos acostumbrados a tener unos 20 segundos para llegar a los refugios cuando llegan misiles. Aquí, el aviso llega con horas de antelación. Naturalmente, aumenta el nivel de ansiedad entre el público israelí", dijo Nir Dvori, corresponsal del Canal 12 de televisión en las redes sociales.

El ejército israelí dijo a los residentes de los Altos del Golán ocupados por Israel que se mantuvieran cerca de los refugios antiaéreos, poniendo la zona en estado de alerta ante el posible impacto de los ataques de drones.

Israel y Líbano dijeron que iban a cerrar su espacio aéreo el sábado por la noche. Jordania, que se encuentra entre Irán e Israel, había preparado defensas aéreas para interceptar cualquier avión no tripulado o misil que violara su territorio, dijeron dos fuentes de seguridad regionales.

Los habitantes de varias ciudades jordanas afirmaron haber oído una intensa actividad aérea. Siria, aliada de Irán, declaró que había puesto en alerta máxima sus sistemas de defensa tierra-aire en torno a la capital y las principales bases, según fuentes del ejército sirio.



CONDENA

La Unión Europea, Gran Bretaña, Francia, México, República Checa, Dinamarca, Noruega y Holanda condenaron el ataque iraní. Israel se ha estado preparando para una respuesta iraní al ataque al consulado de Damasco desde la semana pasada, cuando el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que Israel "debe ser castigado y lo será" por una operación que calificó de equivalente a una en suelo iraní.

El principal aliado de Irán en la región, el grupo chií libanés Hezbolá, que ha estado enfrentado con Israel desde que comenzó la guerra de Gaza el 7 de octubre, dijo a primera hora del domingo que había disparado cohetes contra una base israelí. (Reuters-NA)