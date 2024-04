La médium Noelia Pace presenta la experiencia "Mediumnidad"

En un mundo cada vez más conectado, hay una propuesta especial en la que se fusiona la magia del teatro con el misterio del más allá. Este evento promete emociones intensas y encuentros inolvidables: es el show en vivo de Noelia Pace, una reconocida médium capaz de conectar con los seres que se encuentran en el otro plano. Se podrá vivir una experiencia en la que las barreras entre el aquí y el más allá se desvanecen, donde las emociones fluyen y se crean lazos que trascienden el tiempo. Noelia Pace ofrece la oportunidad de explorar el poder de la conexión espiritista/astral, para reencontrarnos con aquellos que ya no están físicamente.

Esta propuesta se llevará a cabo el próximo viernes 19 de abril a las 21:00 en el Teatro Lasserre. Las entradas se pueden adquirir en Faber Libros (Saavedra 52) y online por www.plateavip.com.ar.

En diálogo con LA OPINIÓN, Noelia comentó detalles de la obra y de sus expectativas.

En principio, afirmó: "La propuesta es una experiencia única, es la posibilidad de contactar con esos seres queridos que creemos que la muerte nos quita, nos arrebata, y en realidad no es así. También es la posibilidad no solo de conectar sino de sanar, de poder aprender a transitar un duelo y les daré herramientas para hacerlo".

El objetivo fundamental de esta experiencia es ofrecer a los asistentes una oportunidad única para aprender a transitar las distintas etapas del duelo y experimentar la muerte desde una perspectiva completamente diferente. Noelia Pace, a través de su conexión con el más allá, invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la trascendencia del espíritu, brindando consuelo y una nueva comprensión del viaje existencial.

Al ser consultada sobre su decisión de llevar esto a un formato de obra de teatro, cuestión bastante inusual, sostuvo: "En la pandemia rompí la estructura del consultorio ante tanta necesidad y dolor, ante tanta incertidumbre y no poder compartir con otros y así mostrarle a las bases del espiritismo metódico que la Mediumnidad es un don que se ofrece, que se permite compartir. Fui la primera en el mundo y reconocida por la sociedad psíquica inglesa".

Más allá de ser un trabajo, también es su vida. Por eso, Noelia expresó: "Es mi vida, realmente me comulgo, no me enfrento, me permite sanar también y poder ayudar a comprender y transitar el duelo. Me encanta mi labor y aún más cuando a través de mi videncia, don que también tengo, ayudo a dilucidar casos búsqueda de personas o incluso ayudar a transitar terapias intensivas o cuidados paliativos".

Para finalizar, invitó al público rafaelino a verla en vivo: "El público rafaelino ya me conoce, pero deseo que vuelvan, que vengan porque viviremos una experiencia única como la vida misma y recuerden: Las almas conectarán y el espíritu sanará. Los espero con cariño".



MÁS SOBRE NOELIA PACE

Reconocida por su don de médium transmite el mensaje de las almas, las ve, las oye e incorpora. Ofrece una experiencia en la que el público tendrá la oportunidad de presenciar la comunicación entre el mundo espiritual y el nuestro. Noelia actúa como canal de comunicación, permitiendo que estas energías trasciendan las barreras entre los planos.

Públicamente, predijo al detalle el último partido de la final del Mundial de Fútbol en América 24 y revolucionó las redes con su paso por el podcast La Cruda de Migue Granados, los mensajes brindados a las conductoras argentinas Flor de la V, Georgina Barbarosa y Maju Lozano, y fue protagonista junto al actor Radagast de una promo para Discovery Channel.

Recibió el Premio Faro de Oro, Estrella de Mar y Martín Fierro, y lanzó su tercer libro “El Tarot en tu Ser”.