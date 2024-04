Tensión ante un posible ataque de Irán a Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que esperaba que Irán atacara a Israel "más pronto que tarde", y advirtió a Teherán que no procediera. Consultado por los periodistas sobre su mensaje a Irán, Biden dijo simplemente: "No lo hagas", y subrayó el compromiso de Washington de defender a Israel. "Estamos entregados a la defensa de Israel. Apoyaremos a Israel. Ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito", afirmó.

Biden dijo que no divulgaría información segura, pero afirmó que su expectativa era que un ataque podría llegar "más pronto que tarde". Anteriormente, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el ataque supuestamente inminente de Irán contra Israel era una amenaza real y viable, pero no dio detalles sobre un posible calendario.

Kirby dijo que Estados Unidos estaba estudiando su propia postura de fuerzas en la región a la luz de la amenaza de Teherán y que estaba observando la situación muy de cerca.

Ante este escenario, Estados Unidos está incrementando el número de tropas en Medio Oriente para prepararse ante un eventual ataque iraní contra objetivos israelíes u occidentales, indicó este viernes el medio USA Today, citando a dos altos cargos que no identifica. Se teme que el ataque, respuesta al bombardeo de un consulado iraní en Siria, podría ocurrir "muy pronto y sin aviso previo".

"Estamos desplegando activos adicionales para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses", dijo un funcionario de defensa que pidió el anonimato. El diario The Wall Street Journal había adelantado que Israel se está preparando para un posible ataque de Irán que podría ocurrir tan pronto como este viernes o mañana sábado. Ese rotativo, no obstante, citó otra fuente según la cual el Gobierno iraní sigue discutiendo planes para atacar a Israel y no ha tomado una decisión final.

Irán ha amenazado con represalias a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco que mató la semana pasada a seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos dos altos comandantes, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní en la capital siria.



MÁS TEMPRANO QUE TARDE

The Wall Street Journal aseguró que la inteligencia estadounidense pronosticó a principios de esta semana que era inminente un ataque iraní contra objetivos israelíes, pero ahora parece que el ataque sería dentro de las fronteras de Israel. Este viernes, la Casa Blanca consideró que las amenazas de Irán contra Israel son "creíbles" y subrayó que Washington está en contacto con el Gobierno israelí para que "tengan todo lo que necesitan" para defenderse.



AUSTRIA EMITE

ALERTA POR RIESGO

Mientras tanto, el gobierno de Austria instó este viernes a sus ciudadanos que están en Irán a abandonar ese país, en medio del aumento de las tensiones entre Israel y la República Islámica.

"Debido a la tensa situación actual en la región, debe asumirse un mayor riesgo, especialmente en los próximos días", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria en su página web, donde para Irán se ha elevado al máximo nivel (6 de una escala de 1 a 6) la alerta por riesgo. "Se exhorta a los austríacos a que abandonen Irán", señala la nota, en la que también se desaconseja viajar al país persa.

El llamamiento se hizo público en la noche de este viernes, pocas horas después de que la compañía aérea Austrian Airlines (AUA), con base en Viena y perteneciente al grupo alemán Lufthansa, informara de la suspensión inmediata de todos sus vuelos a Teherán. (Reuters-DW)