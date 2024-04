Senasa no definió aún los cambios para importar la vacuna antiaftosa

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció cambios para que se pueda emplear en el país una vacuna bivalente contra la fiebre aftosa, el Senasa aún no se ha expedido sobre el tema en forma oficial. Ni en su página Web, ni por medio de su área de prensa, ni de sus funcionarios, el organismo sanitario nacional (referencia mundial en el tema aftosa) se ha expedido aún en relación a un tema sobre el cual ayer mismo había quedado con las partes involucradas en iniciar una revisión técnica.

Esto es relevante, teniendo en cuenta que se trata de un producto veterinario estratégico en lo que es actualmente el Programa de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa en el país, por medio del cual se aplicarían unos 80 millones de dosis en el año sobre el ganado de bovinos y no las 110 millones mencionadas por el portavoz presidencial.



DETALLES IMPORTANTES

¿Cómo está compuesta la vacuna contra la fiebre aftosa? Mientras la vacuna antiaftosa que se comercializa localmente es “tetravalente”, incorporando las cepas O1 Campos, A24 Cruzeiro, A Argentina 2001 y C3 Indaial, la que se comercializa en Brasil y llegaría al país, es “bivalente” (O1 Campos y A24 Cruzeiro), al igual que en muchos otros países en nuestra región.

A lo que suceda finalmente con la vacuna, además habrá que adicionarle claridad en cuanto a cómo será el proceso de aprobación de la vacuna y los diferentes lotes. Por eso, se sigue aguardando la voz del Senasa en cuanto a qué pasará realmente con el tema.



REUNIÓN CLAVE CON LOS LABORATORIOS

El martes hubo una reunión entre el SENASA y los laboratorios involucrados en la vacuna. Si bien el foco de la reunión convocada por el Senasa parecía iba a ser el precio al que se comercializa la vacuna contra la fiebre aftosa en el país (y más allá de que se hicieron alusiones al tema), la consigna fue otra y quedó clara desde el inicio.

Según informó el medio especializado Motivar, de la industria farmacéutica, el objetivo del encuentro que duró más de una hora y media fue evaluar “desde lo científico” si la composición vírica del producto veterinario que se comercializa localmente es la adecuada para la realidad epidemiológica local y la región, donde países como Brasil están dejando de vacunar.

Encabezando la reunión estuvieron el presidente y vicepresidente del Senasa, Pablo Cortese y Sergio Robert, respectivamente. Por el lado oficial, también participaron referentes de la Dirección de Sanidad Animal, del Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa y del Laboratorio del Senasa en Martínez, responsable último de la aprobación de la vacuna que se comercializa en el país.

Por parte de la industria de productos veterinarios, estuvieron ambas Cámaras de laboratorios veterinarios: Caprove (con representantes de sus socios Biogénesis Bagó y CDV, los cuales elaboran y comercializan buena parte de las vacunas que en el país) y Clamevet, entidad de la cual es socio la firma Tecnovax, laboratorio que ha solicitado importar 15 millones de dosis de este producto desde Brasil para aplicar en la presente campaña.



VACUNA TETRAVALENTE O BIVALENTE

Sosteniendo los dichos que públicamente ha venido realizando en el último tiempo, el representante de Tecnovax, Diego La Torre, insistió en la necesidad de descentralizar la oferta del producto en el país, con importaciones que permitirían bajar el precio que paga el productor, hoy por encima de los US$ 2 por dosis.

Además, según publicó el diario La Nación, el empresario enfatizó en que “no es necesario que la vacuna incorpore la cepa A2001, a la cual habría mencionado como una suerte de artilugio regulatorio que confiere a los oferentes locales un monopolio técnico para impedir importaciones”.

Si bien desde Biogénesis Bagó y CDV, Rodolfo Bellinzoni y Juan Roo, también expusieron y comentaron distintas cuestiones ligadas al precio y las características de la vacuna actual, fue la respuesta de los propios referentes técnicos del Senasa la que avaló y justificó la composición actual, en función de los análisis de riesgo realizados, incluso en lo que hace a la variante A2001.

Además, los técnicos del Senasa manifestaron que de ninguna manera se han planteado ese tipo de medidas pararancelarias y pusieron en evidencia su desconcierto frente al supuesto de que no se pueden importar vacunas antiaftosa desde otros países, dejando en claro que sí se puede, siempre y cuando se aprueben los dossiers correspondientes y que las series aprueben los controles que se exigen desde hace años en nuestro país, “y por las cuales el organismo es reconocido en el mundo por su accionar en el tema aftosa”.

También se puso el foco en la metodología de aprobación de los productos en los distintos países de la región, tema clave también para lo que viene, y donde existen diferencias entre Argentina y el resto. Y se mencionó que las plantas instaladas en Brasil están dejando de producir, dado el avance en el plan por dejar de vacunar contra la enfermedad y ser reconocidos por ello por la OMSA.

En ese marco, el Senasa levantó la mano y consultó sobre la necesidad de mantener la composición actual de la vacuna antiaftosa. Ahora promete analizar el tema desde lo “eminentemente científico” para luego proponer una discusión entre organismos y referentes técnicos.