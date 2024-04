La Rural afirma que “la inseguridad rural no se detiene”

Desde hace muchos años el problema de la inseguridad en los sectores rurales no cesa en su crecimiento y los hechos son tan variados que demuestran una transformación y adaptación, con el transcurso del tiempo, que sigue sorprendiendo a los productores.

“De forma constante, desde la Sociedad Rural de Rafaela asistimos a los reclamos de quienes padecen este tipo de ilícitos y brindamos todas las herramientas para que las denuncias se concreten y así las autoridades de la provincia de Santa Fe puedan elaborar un mapa de delitos completo”, comunicó esta semana la Rural.

“Cabe destacar la importancia de acudir a las diferentes instancias para la efectivización de las denuncias, a pesar de que a la hora de dilucidar los hechos los resultados no sean los esperados”, dicen desde la entidad que preside Leonardo Alassia.

“En tiempos complejos a nivel socio-económico, el sector rural es un blanco habitual de delitos. Sin embargo, no debemos normalizar estos actos que tienen, en todos los casos, penas en el ámbito judicial”, agregan. “Las denuncias son fundamentales para que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pueda delinear políticas tendientes al control de los delitos, a la prevención. En caso de ocurrir los ilícitos, el Ministerio Público de la Acusación es el órgano encargado de la persecución de los hechos y trabaja junto a la Policía de Santa Fe y sus diferentes estamentos para investigar los delitos y así dar con los delincuentes”, explicaron desde la Rural.



RECOMENDACIONES

“De ser víctima de un ilícito o contravención, siempre con su DNI disponible, puede usted asistir a comisarías, seccionales o destacamentos policiales, donde es obligación del personal tomar las denuncias, debiendo entregar copia de esa declaración a quien la hace”, recomendó la SRR.

“En los Centros Territoriales de Denuncias se atiende y orienta a la comunidad sobre las denuncias que pueden hacerse personalmente o a través del sitio https://mpa.santafe.gov.ar/denuncias, en el que se detalla el paso a paso para poder concretarlas. En los casos de emergencia, puede comunicarse al Comando Radioeléctrico de Rafaela al (03492) 424150, a la central del 911, o directamente con la guardia rural Los Pumas que en el Departamento Castellanos tiene destacamentos en Sunchales, Frontera y Bella Italia. Sugerimos agendar el número de whatsapp del destacamento más cercano a Rafaela, +54 9 3492 282217”.

Finalmente, “aunque la seguridad es un derecho jurídicamente reconocido para personas y pertenencias, más allá del aporte ciudadano para que esta área tenga desarrollo y sustento económico, desde la SRR recomendamos a nuestros socios, a los productores en general y a los vecinos de nuestras localidades cercanas tomar más recaudos que los habituales para evitar estos tristes eventos cotidianos y en caso de no poder eludirlos, denunciarlos debidamente”.