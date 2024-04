El Fiat más barato podría ponerse a la venta en la Argentina

Fiat está estudiando el regreso de su auto más barato al mercado argentino. Hablamos del Mobi, el hatchback chico que se discontinuó el año pasado por las dificultades para importar. Así lo reveló el sitio Autoweb Argentina.

De acuerdo al medio citado, la marca italiana estaría analizando el regreso de este modelo en su versión Like para posicionarla como la opción más barata de su familia de productos.

El Mobi fue, desde su lanzamiento, uno de los autos más baratos del mercado argentino. En 2023 su precio de lista lo posicionaba como el más económico del país, pero la falta de dólares llevó a Fiat a tomar la decisión de discontinuarlo. Lo mismo hizo con el Argo, cuyas chances de volver son más lejanas.

En la Argentina, sus rivales eran el Renault Kwid, el Volkswagen Up y el Chery QQ. Los tres se despidieron de los concesionarios nacionales, fruto de la caída de la demanda en este segmento (A).

El Mobi Like trae una pantalla táctil central de 7 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento, que ofrece conectividad Android Auto y Apple CarPlay con conexión sin cable y permite conectar hasta dos teléfonos inteligentes.

Al mismo tiempo, la central multimedia habilita funciones tales como la navegación con Waze y Google Maps, la música (streaming o MP3), el reconocimiento por voz (Siri o Google Voice), la lectura y respuesta de mensajes con manos libres para SMS y WhatsApp, y la integración del calendario.

El motor del Mobi sigue siendo un naftero 1.0 litros de cuatro cilindros y 70 caballos, con caja manual de cinco velocidades. De acuerdo a la ficha técnica oficial, alcanza una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora.

Equipamiento del Fiat Mobi Like

-Exterior: espejos exteriores color carrocería, faros antiniebla delanteros, faros delanteros con máscara oscura, luces diurnas, llantas de aleación de 14 pulgadas, manijas de puertas color carrocería, paragolpes color carrocería y tercera luz de stop.

-Seguridad: alarma antirrobo perimetral, apoyacabezas traseros regulables en altura, cinturones de seguridad delanteros con pretensores y regulación en altura, inmovilizador de motor, sensor de estacionamiento trasero, sistema emergency stop signaling, sistema de frenos ABS + EBD y sistema de sujeción de sillas para niños.

-Confort: aire acondicionado manual, apertura interna de baúl, apoyapie lado conductor, cierre centralizado de puertas, computadora de abordo, dirección asistida, espejos exteriores eléctricos con función Tilt-Down, indicador de cambio de marcha, levantavidrios eléctricos delanteros, sistema MyCar Fiat, sistema Follow Me Home y volante regulable en altura.

-Interior: comandos de radio al volante, espejos de cortesía en parasol, portaobjetos en puertas laterales, pantalla multimedia touch de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, tacómetro y toma de 12 voltios.