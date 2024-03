Pullaro reduce gastos y apuesta a la eficiencia

“Asumimos con la promesa de un Estado de tiempo presente, comprometido, austero y eficiente, que brinde mejores servicios cuidando los recursos del Estado. No nos corremos de esa consigna: trabajamos 24/7 en esa línea”, marcó Maximiliano Pullaro. Y agregó que “son tiempos de muchas dificultades, donde los santafesinos no la están pasando bien. Tenemos muchas cosas para mejorar. Es temprano para hacer un balance, pero queremos ratificar ese rumbo: eficiencia y austeridad. Nuestro objetivo es un Estado que mejore sus servicios, siempre cuidando los recursos”, completó el gobernador.

“Estamos maximizando los esfuerzos. La Argentina está viviendo un momento sumamente complejo. Nosotros comprendemos la angustia de trabajadores que vieron su salario depreciado, y vamos a trabajar por el bien de la sociedad de la provincia de Santa Fe”, enfatizó, y agregó: “Creemos en el equilibrio de las cuentas públicas e hicimos un esfuerzo muy grande en la provincia de Santa Fe para demostrarlo: de 18 ministerios y secretarías que había en la Provincia pasamos a 11, con menos empleados políticos y menos gastos”, remarcó en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, desde el área de Economía se destacó, por ejemplo, el ahorro en gastos de funcionamiento: aunque las partidas no se incrementaron y la inflación acumulada desde el 10 de diciembre redondea un 50 %, todo el Estado está activo e incluso e incluso se han producido ahorros.

También vale recordar el Decreto 180, publicado el 27 de diciembre, que estableció que debido a “la situación económica que está atravesando la provincia” se implemente un ajuste “de los gastos de los funcionarios que se desempeñan en cargos políticos a fin de que, puedan cumplir la funciones que tienen asignadas, de la manera más austera posible”.

Pese a que el Parque Automotor fue encontrado en una situación “devastada”, tal como señaló un informe de la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica, el actual gobierno decidió no adquirir nuevos coches, reparar los existentes y que los funcionarios usen sus propios vehículos cuando sea necesario. “Resulta preciso autorizar el uso de vehículos particulares de titularidad de los funcionarios para el cumplimiento de tareas específicas fuera de la jurisdicción en la que prestan servicios”. El decreto encomendó a las secretarías de Coordinación Administrativa y Financiera de cada jurisdicción, la elaboración de un listado de vehículos particulares pertenecientes a autoridades superiores y personal de gabinete que soliciten su inclusión, con detalle de los datos identificatorios a los fines de incluirlos en el sistema Tarjeta Visa Flota Recargable.

Además se determinó la responsabilidad exclusiva del titular del vehículo respecto de los eventuales siniestros que puedan producirse, como así también sobre los gastos de amortización por desgaste de la unidad, seguros, reparaciones eventuales y cualquier otra erogación derivada del mismo.

El mismo decreto puso un tope a los gastos correspondientes al alojamiento en ocasión de cumplir funciones fuera del lugar en que viven, “de manera de llevar un control y establecer reglas claras”. Y también estableció que respecto a estadía en hoteles, residencias o alquiler de departamentos, sólo “se reconocerá un gasto diario correspondiente a un hotel tres estrellas de la ciudad y de Rosario y el gasto no podrá exceder los 20 días mensuales”.

Se anticipó además que se está trabajando en un proyecto para que quede establecido por ley que “cada persona que ingresa a la gestión con un cargo político, no podrá pedir después su ingreso a planta”, marcando una diferencia importante con lo que sucedió con la anterior gestión.