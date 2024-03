AMRA rechazó la propuesta salarial y va al paro

Mientras los estatales aceptaron la propuesta del gobierno y los docentes aguardan una nueva convocatoria, El gremio de los profesionales de la salud votó por el no y fijó una medida de fuerza

NUEVA MEDIDA DE FUERZA. Los profesionales de la salud no aceptaron la oferta del 17% para marzo.

FOTO ARCHIVO NUEVA MEDIDA DE FUERZA. Los profesionales de la salud no aceptaron la oferta del 17% para marzo.

Las paritarias provinciales continúan complicadas. Si bien durante el martes y miércoles se logró destrabar la negociación con los trabajadores estatales, ya que tanto ATE como UPCN aceptaron la oferta del gobierno provincial, tanto los docentes como los médicos siguen peleando por una mejora salarial. En este sentido, este jueves, los profesionales de la salud nucleados en Amra rechazaron la oferta realizada por el gobierno provincial y anunciaron que irán al paro la semana que viene.

La propuesta del gobierno provincial consistió en un 17% remunerativo y bonificable a los sueldos de diciembre. A eso, le sumaron también un aumento del 50 por ciento de los adicionales “Guardia Activa” y “Guardia Activa de Emergencias”. No fue suficiente para destrabar la negociación y se viene un paro. Un 67,3% de los afiliados rechazaron la propuesta y exigieron una medida de fuerza, mientras que apenas el 26,3% votó por aceptarla. Además, un 6,3% propuso el rechazo, pero sin paros.

“En base a los resultados de la votación, y respetando la voluntad de los afiliados se decreta paro de actividades sin asistencia programadas para el día jueves 4 de abril a partir de las 00:00 hs, alcanzando a todos los profesionales que se desempeñan en Hospitales, Samcos, Caps provinciales, Assal e Iapos”, precisó Amra en comunicado.

Cabe consignar que durante las últimas horas, la discusión paritaria en Santa Fe llegó a buen puerto con los trabajadores estatales. Al igual que su par UPCN, los empleados de la administración pública nucleados en ATE decidieron aceptar la oferta salarial que ofreció el gobierno provincial. La propuesta realizada consiste en un incremento del 20% remunerativo y bonificable para las categorías 1, 2 y 3 y del 17% para las categorías 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con base a sueldos de diciembre 2023. Los estatales cobrarán el aumento por planilla complementaria antes del 20 de abril. Por su parte, en una ajustada votación, UPCN ya le había dado el visto bueno a la propuesta. La votación fue reñida: votaron 52% a favor y 48% en contra.

ESPERAN LOS DOCENTES

Mientras tanto, Amsafé y Sadop realizaron esta semana el segundo paro de 48 horas, durante el martes 26 y miércoles 27 de marzo. En este contexto, cabe señalar que durante el primer mes del ciclo lectivo 2024 en Santa Fe, debido a la falta de acuerdo salarial, hubo 15 días de clases y 8 de paros, prácticamente una huelga cada dos días de actividad normal, en un riguroso plan de lucha que están llevando a cabo los gremios docentes.

Desde la Casa Gris, ya habían anticipado que la reanudación de las negociaciones paritarias entre la provincia y los sindicatos docentes será recién después de esa fecha, por lo que aún esperan la convocatoria oficial. En este contexto, el referente de Sadop Rosario (que nuclea a docentes de escuelas de gestión privada), Martín Lucero, se quejó: "Estamos de paritarias desde el 4 de enero y no hubo propuesta satisfactoria. Nos juntaron para una foto. A los demás gremios los llamaron tres veces en dos semanas y le mejoraron la oferta en cuatro ocasiones; plata había, pero no era para la docencia que solo ha recibido de parte del gobierno desprecios y ataques".

El pasado 14 de marzo, el gobierno de Santa Fe ofreció a los docentes en su última reunión paritaria un 9% de aumento a abonar con el sueldo de marzo, que se sumaría a un 7,5% por única vez. El ministro de Educación, José Goity, remarcó que la provincia propuso terminar de pagar "el 22,4% del cierre de 2023, un 9% de recomposición y 7,5% más como aporte compensatorio. Ningún docente va a cobrar menos de $50.000 de aumento". Hubo rechazo.

Ahora se espera que, fializados los paros, las partes vuelvan a encontrarse. Esta semana habrá tenido, en definitiva, un solo día de clase (el pasado lunes) ya que hay que tener en cuenta que este jueves y viernes son feriados por Semana Santa. Es más, el lunes el dictado fue parcial porque hubo paro de transporte producto de una amenaza contra los choferes de la empresa Movi. Y lunes y martes son feriados, puente y por Malvinas, de modo que recién el miércoles volverá la actividad a las escuelas.

"Estamos sumamente preocupados por un conflicto muy largo, que tiene un acatamiento prácticamente total", indicó en las últimas horas Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé (maestros de escuelas públicas) desde Reconquista donde se realizó una rueda de prensa. "Estamos expresando que no vamos a tolerar el ajuste en educación, creemos que el gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta paritaria, expresamos que es necesario para mejorar la escuela publica que presenten una propuesta que incorpore temas relacionados a las condiciones de trabajo e infraestructura", subrayó el dirigente. "Amsafé no está analizando ninguna propuesta porque no acercaron ninguna. Nosotros planteamos que tienen que haber una propuesta donde el aumento esté en línea con la inflación, que tenga en cuenta la deuda que tiene el Gobierno con los trabajadores y tercero que tiene que haber algo respecto a condiciones de trabajo", puntualizó.