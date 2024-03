El Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tendrá lugar el 28 de marzo del 2024. Fue iniciativa del pianista alemán Nils Frahm.

El Día Mundial del Piano en 2024 es hoy 28 de marzo.

Breve historia del piano

El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años. A partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos ahora gracias a Bartolomeo Cristofori.

Antes de que existiera el piano ya se habían inventado muchos instrumentos de cuerda como la cítara, el monocordio, la zanfona, el escaque, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un gran parecido al piano contemporáneo.



Distintos tipos de piano

En el mundo de la música podemos encontrar tres tipos diferentes de piano como son:

*Piano de cola: Es el más grande y éste a su vez se divide en el llamado piano mignon, piano cuarto de cola, media cola y el de gran cola.

*Piano vertical: Es el más utilizado por los músicos, ya que ocupa menos. Existen otras variantes como el piano vertical espineta, el de consola, el de estudio y el vertical antiguo.

*Piano electrónico: Es la versión más moderna y permite producir sonidos de otros instrumentos musicales.

Películas de pianistas consagrados que han sido llevadas a la gran pantalla



El mundo del cine, a través de sus películas, también ha sabido rendir un merecido homenaje a los grandes músicos que han dedicado toda su vida para consagrarse como grandes virtuosos del piano.

Algunas de estas obras cinematográficas han llegado a convertirse en verdaderos clásicos como son:

+El Joven Chopin (1952): Cuenta la biografía del gran compositor polaco Frédéric Chopin. Toda su vida y obra enmarcada en una época convulsionada por hechos políticos durante siglo XVIII.

*Shine (1996): Es la historia real del músico y pianista David Helfgott, quien termina padeciendo una enfermedad mental producto de la vida opresiva y autoritaria de su padre. ¡Una película cien por cien aleccionadora!

*El pianista (2002): Una película estremecedora que narra la triste historia de una familia que tuvo que vivir el horror de la segunda guerra mundial y que es una clara referencia de las memorias del pianista polaco Wladyslaw Szpilman.

*Ray (2004): Un excelente film que cuenta la vida del famoso músico invidente Ray Charles Robinson. Una historia de superación, que nos deja una gran lección y que a pesar de las adversidades, es posible alcanzar los sueños.



Los mejores cinco pianistas del mundo

A través de la historia, el mundo ha podido disfrutar de la magia de grandes pianistas que marcaron un antes y un después en el fascinante mundo de la música. Aquí te dejamos una lista de los cinco mejores pianistas de todos los tiempos:

Ludwig Van Beethoven (1770-1827): Un verdadero genio, que nació para brindarle al mundo su gran talento a la hora de tocar el piano. Podía componer e interpretar melodías con gran virtuosismo y era capaz de embrujar al espectador con cada una de sus notas.



Frédéric Chopin (1810-1849): Considerado el compositor más importante de Polonia y uno de los más famosos hasta el día de hoy. Con un estilo propio, Chopin fue un músico que se caracterizó por crear obras llenas de gracia, estilo y mucha originalidad.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Un músico prodigioso desde su más tierna infancia. Capaz de componer sus propias sinfonías, siendo "Concierto para Piano no. 21" una de las mundialmente conocidas.

Franz Liszt (1811-1886): De origen húngaro, este virtuoso compositor y pianista está considerado como uno de los grandes del siglo XIX. Gozó de gran popularidad y fama, comparada a la que tuvo Chopin.

Clara Schumann (1819-1896): Pero el mundo del piano no sólo ha sido privilegio de los hombres, también han existido grandes compositoras como Clara Schumann, esposa del también reconocido pianista alemán Robert Schumann. Con un talento excepcional para escribir composiciones sublimes, que llevadas al piano, provocaban una verdadera fascinación.

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Piano?



En este día que resulta tan especial, sobre todo para aquellos que son amantes de la música, es la ocasión ideal para seguir disfrutando de uno de los instrumentos musicales más versátiles de la historia como es el piano.

A pesar de que hoy el mundo atraviesa una situación difícil debido a la pandemia, no está de más que los artistas, músicos y compositores de todo el mundo, nos sigan deleitando con sus magistrales piezas y composiciones y aunque por ahora no sea posible asistir a las salas de conciertos como era costumbre, se pueden organizar eventos al aire libre para no dejar pasar una fecha tan emblemática.

Si quieres formar parte de esta celebración, entonces te invitamos a que compartas tu opinión, ideas y experiencias sobre este interesante tema a través de las distintas redes sociales con las etiquetas #DíadelPiano #PianoDay.

Patricia López. Periodista. plcasalengua patrilopca