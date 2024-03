Con alto acatamiento, concluyó el octavo paro docente en la Provincia

Los gremios docentes de la provincia de Santa Fe concluyeron ayer un nuevo paro de actividades ante la falta de acuerdo salarial con el Gobierno y en reclamo de una nueva convocatoria a paritarias. Si se considera que el ciclo lectivo 2024 comenzó el 26 de febrero, en su primer mes acumula 15 días de clases y 8 de paro.

En realidad, el calendario comenzó con las escuelas cerradas, ya que el plan de lucha inició con medidas de fuerza los días 26 y 27 de febrero. Después siguieron los paros del 7, 8, 19, 20, 26 y 27 de marzo. Y todo en un año en el que la primera reunión para negociar salarios se realizó en el amanecer del 2024, un lejano 4 de enero.

Pero la crisis económica que recorta ingresos a la Provincia limita la capacidad del Gobierno de formular una propuesta que convenza a los docentes. De todos modos, entre martes y miércoles de esta semana -ver aparte- los gremios de empleados estatales ATE y UPCN aceptaron la propuesta salarial para el mes de marzo, que contempla un incremento del 20% para las categorías 1, 2 y 3 y de un 17% para el resto.

Con este antecedente, se estima que el Ministerio de Educación presente la semana próxima un ofrecimiento similar a AMSAFE, Sadop, UDA y AMET, aunque todavía no le puso fecha a una reunión paritaria porque mientras se realicen medidas de fuerza no habrá convocatoria al diálogo.

En Rafaela, las escuelas públicas permanecieron cerradas este martes y miércoles, pero la nota principal estuvo dado por el impensado paro de la mayoría del personal docente que trabaja en la Escuela de la Plaza. Desde que la institución privada funciona en Rafaela (1990 el nivel primario, 1995 el secundario) no había sufrido paros de sus docentes que esta vez sí resolvieron plegarse en este caso al paro del Sadop porque la Asociación responsable de la escuela desoyó los pedidos de reunión para discutir salarios.

El paro en la Escuela de la Plaza generó un fuerte reclamo de padres y madres de los alumnos. Incluso hubo reuniones el martes por la mañana, pero sin respuestas concretas por parte de los directivos de la Asociación. En tal sentido, el contador Jorge Ghiano recibió a un grupo de padres en una reunión en la que comunicó que en diciembre presentó la renuncia al cargo y que en su lugar asumirá, desde abril, el Dr. Daniel Fruttero, ex fiscal Municipal.



A nivel provincial, desde AMSAFE indicaron que las delegaciones seccionales de los distintos departamentos de la provincia llevaron adelante durante martes y miércoles actividades para difundir y visibilizar las problemáticas que afectan a la escuela pública, reclamar por salarios dignos y mejores condiciones para enseñar y aprender.

El secretario General Rodrigo Alonso, encabezó una concentración de docentes en la ciudad de San Lorenzo, donde dijo que "el gobierno de la provincia no está dando una respuesta, que es la que estamos esperando los trabajadores, que nos convoquen al ámbito paritario y presenten una nueva propuesta". "Nosotros estamos convencidos de que el gobierno puede mejorar la propuesta que ha presentado y que es muy baja. Primero un 7% de aumento, luego un 9%, es una oferta que no dice absolutamente nada sobre las condiciones de trabajo y que tampoco tiene en cuenta las características de nuestro sector", subrayó.

"Nosotros venimos reclamando que no se ha pagado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y que tenemos dificultades con el Plan 25. Por lo tanto, las trabajadoras y los trabajadores de la educación estamos en conflicto, pero entendemos que se puede solucionar. Y el gobierno tiene la responsabilidad ya de solucionarlo. ¿Cómo? Claramente con una nueva propuesta que vaya en línea con la inflación y que tenga en cuenta las condiciones de trabajo" declaró Alonso ante la prensa.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Santa Fe instó al Gobierno de la provincia a asumir la paritaria "como instrumento de ley en la que se debe negociar de buena fe". En una conferencia de prensa, el secretario General Pedro Bayúgar recordó que "el Gobierno nos convocó el 4 de enero, tiempo suficiente para llevar adelante el debate, pero este debate no ha existido durante las cinco jornadas de paritaria que mantuvimos".