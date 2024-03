Santa Fe: el comercio podrá renovar posnet inalámbricos

En concordancia con una nueva normativa nacional que da un plazo de 180 días para incorporar posnet inalámbricos, la provincia rubricó un acuerdo con el Banco de Santa Fe para que los comercios santafesinos puedan renovar y acceder a esta tecnología con facilidades y beneficios.

Este miércoles, en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, y representantes de la mencionada entidad bancaria, firmaron un convenio de colaboración.

Rezzoaglio contó que “Santa Fe es de las primeras provincias en ponerse a tono con la nueva resolución que dictó la Secretaría de Comercio de la Nación. Quisimos impulsar la modernización y disposición para reemplazar las terminales posnet por posnet inalámbricos con el objetivo de evitar el robo de datos, estafas y fraudes, que tantas denuncias se han acumulado en Defensa del Consumidor”.

En ese sentido, el funcionario indicó que “encontramos la predisposición del Banco de Santa Fe, como también lo hicimos con otras entidades, para que haya un reemplazo con todas las comodidades y facilidades para el comercio, ya que es absolutamente gratuito por un año, sin costo de mantenimiento, para que los comercios que aún no tienen esta tecnología dispongan de ella”.

Además, el funcionario explicó que “habrá una información muy profusa para que todos los comercios puedan adherir. Elegimos entidades como el Banco de Santa Fe para que esto no solamente quede en las principales ciudades, sino que tenga una territorialidad y abarque a todas las poblaciones”.

Para finalizar, Rezzoaglio destacó la importancia de esta iniciativa: “El objetivo del posnet inalámbrico es que el comerciante o el empleado no retenga la tarjeta, no se la lleve a otro lugar. Nos pasa generalmente en bares y en restaurantes, donde a la hora de pagar entregamos la tarjeta y el documento y en ese lapso de tiempo pueden ocurrir, ya han ocurrido, hechos que lamentamos como estafas, compras realizadas sin consentimiento de su titular, entre otras. Esto viene a conjurar ese peligro y a que el poseedor de la tarjeta nunca la pierda de vista.”

Por el Banco de Santa Fe, María Gabriela Parma, sostuvo que “para nosotros es muy importante estar acompañando a todos los comercios de la provincia con tecnología. Hemos tenido muchos fraudes, así que nuevamente nuestra entidad está colaborando de forma presente con los comercios, con toda la alta tecnología”.

Vale destacar que un convenio de similares características se firmó la semana pasada en la ciudad de Rosario con el Banco Municipal.

De la actividad, llevada a cabo este miércoles en el Salón Amarillo del Ministerio de Desarrollo Productivo, participaron también el subsecretario de Comercio, Matías Schmuth; y el gerente del Banco de Santa Fe, Martin Crespi.



DETALLES DEL CONVENIO

El objeto del presente es el ofrecimiento por parte del Banco de Santa Fe a todos los comercios con domicilio en la Provincia de Santa Fe, con el apoyo y difusión de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, de terminales POS para la realización de sus transacciones comerciales, con un beneficio especial.

Las terminales ofrecidas serán nuevas, deberán poder conectarse a un chip de teléfono celular o a una red Wi-Fi de internet para la gestión de operaciones de venta y aceptar todos los medios de pago existentes en el mercado.

El Banco de Santa Fe otorgará a los comercios que reciban la terminal POS a partir de la firma del presente, un beneficio especial consistente en la bonificación total de la comisión de mantenimiento mensual, por el plazo de doce (12) meses a partir de la fecha de instalación de la terminal.

Igualmente, el Banco de Santa Fe acompañará las acciones de la Secretaría a través de sesiones web, con el propósito de capacitar y orientar a los titulares de los comercios en: el cobro con medios de pago electrónicos; el cumplimiento de la normativa de la Secretaría de Comercio de la Nación; los requisitos y el contenido de las solicitudes del Banco para el alta del comercio y la entrega de la terminal POS.