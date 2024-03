Plan ideal para este fin de semana largo: ir a ver "Hermanas tejedoras" en La Máscara

La semana pasada volvió a La Máscara la obra de teatro “Hermanas tejedoras”, con dirección de Marcelo Allasino. Con gran éxito de ventas, esta pieza es el plan ideal para el fin de semana largo; el público rafaelino la podrá ver hoy, jueves 28 a las 21:30, viernes 29 a las 21:30 y domingo 31 a las 20:30.

La obra se trata de cuatro religiosas que viven una vida plena de armonía, forjada en la fe y el servicio social a través del tejido comunitario, ven cuestionados los cimientos estructurales de sus vidas cuando el obispo de la Diócesis renuncia y quedan por un tiempo a la buena de Dios. La falta de conducción y de dinero pondrán en jaque sus convicciones. Ellas lo intentarán todo para sobrevivir con dignidad. Pero el desgaste por la convivencia, la falta de placer y de dinero, sumados a algunos problemas de salud mental y a una propuesta extrema para generar recursos, generarán tensiones impensadas.Cuando falta la plata, nada queda a salvo, ni la confianza en el Papa.

En diálogo con LA OPINIÓN, Marcelo Allasino comentó detalles de este collage camp-neosurrealista-pop sobre cuatro Marías al borde del colapso.

En primer lugar, Allasino sostuvo que la idea surgió por "un deseo de trabajar juntos con varias actrices que integran el grupo Punto T/La Máscara. Ellas son super expertas tejedoras, tejen divino en la vida real. En el invierno del 2022 se juntaban a tejer. Yo estaba yendo mucho a Rafaela por el estreno de El último y me propusieron hacer una obra con ellas y les gustaba la idea de que fuera un grupo de mujeres que tejen. Nos reunimos un par de veces para conversar la idea y empezamos a improvisar. Desde el primer día que improvisamos me cayó la ficha de que era un grupo de monjas, de hermanas católicas".

Como todo proceso creativo, demanda paciencia y tiempo: "El proceso creativo estuvo signado por el aporte de las actrices y el actor y también muy atravesado por el diseño del vestuario, la música original de Ale Delbono y por las ideas que empezaron a alimentar el universo de estas hermanas con el que queríamos generar un material y contenido que expandiera la posibilidad de la obra más allá de la escena y resonar en las redes sociales. Generamos contenido para las redes, las hermanas tienen un Instagram (@hermanastejedorasok) donde van subiendo cosas de su cotidianeidad. Fue un proceso muy divertido, yo necesitaba descomprimir de las obras que venía haciendo en los últimos años y que eran todas como piezas muy dramáticas, que buceaban en territorios oscuros. A pesar de que esta obra también se mete con cuestiones políticas y sociales oscuras lo hace desde un enfoque del humor y la verdad es que el proceso fue muy divertido".

En cuanto a la segunda temporada, expresó que tuvo un comienzo muy satisfactorio: "Estamos felices con la respuesta que tuvimos del público. Es un momento complicadísimo, ya lo sabemos. Por eso las entradas son bajas, realmente muy baratas, con unos descuentos para asociados, estudiantes y jubilados. Haciendo ese sacrificio de nuestra parte, porque también este es nuestro trabajo; está la necesidad de remar para lograr que la gente venga; hicimos esta propuesta de entradas muy económicas y resultó súper bien. En la primera semana tuvimos sala casi llena en las funciones con gente muy entusiasmada que nos hizo unas devoluciones divinas. Esperamos que las próximas funciones sigan así también".

Para concluir extendió la invitación a todo el público rafaelino: "Para quienes no la vieron les diría que aprovechen este fin de semana largo. La ciudad tiene poquitas ofertas artísticas y culturales y hay que aprovecharlas. Hay que apoyar el trabajo que se hace desde lo grupos y las instituciones rafaelinas para hacer que Rafaela siga siendo una ciudad de avanzada, que ofrece alternativas que van más allá de salir a tomar un trago y a comer". Asimismo, destacó que "quienes nos dedicamos a esto soñamos con que Rafaela pueda ser un espacio en el que la oferta cultural permita tener opciones, distintos puntos de vista, posibilidad de encuentro, de intercambio. Eso es lo que genera esta obra en La Máscara, que es un espacio cálido que recibe a la gente con la posibilidad de compartir además de ver un espectáculo de mucha calidad artística y muy profesional. Queremos que Rafaela tenga una oferta cultural muy importante entonces hay que apoyar para que eso ocurra".

"Ojalá la gente vaya y disfrute. Nosotros disfrutamos mucho hacerla y creemos que es un producto que de alguna manera representa la identidad rafaelina con este perfil de teatro de investigación, un teatro inquieto, con preocupaciones artísticas e ideológicas. Nos parece que es algo que nos distingue en la región, así que esperamos que tenga mucha participación de gente y que la disfruten", cerró el director.

El valor de las entradas es de $ 4000 para la general, $ 3500 jubilados y estudiantes y $ 3000 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, TE: 503222 (llamando o vía WhatsApp).