La "Chicharrita" se lleva puesto al maíz y hay preocupación en la zona

La expansión de Dalbulus maidis, vector del achaparramiento del maíz (Spiroplasma kunkelii), genera mucha preocupación en el sector agropecuario. En la presente campaña agrícola, la plaga desembarcó con fuerza en la Región Pampeana y los daños en los maíces, fundamentalmente aquellos que se sembraron de manera tardía, son impactantes.

Conscientes que no hay recetas mágicas ni soluciones inmediatas, desde la EEA INTA Rafaela llevaron a cabo esta semana una jornada a campo denominada "Cosechando Conocimientos", donde se analizaron estrategias en soja y maíz. Pero, sin dudas, la gran protagonista fue la "chicharrita", teniendo en cuenta su marcada presencia en lotes de la experimental y de toda la cuenca lechera santafesina.

Durante la jornada, reconocidos expertos abordaron una problemática que promete generar más daño aún. La Ing. Agr. María de la Paz Giménez Pecci, investigadora del Instituto de Patología Vegetal del INTA, brindó detalles y compartió reflexiones contundentes con los productores presentes.

"El daño que se está viendo los maíces es increíble y en los campos de esta región está muy presente", reconoció en diálogo con LA OPINIÓN. Para peor, advirtió: "El daño más importante que produce el Spiroplasma ocurre en el momento de llenado de granos".

Al ser consultada sobre su aparición en la Región Pampeana, la experta señaló que se trata de una plaga tropical que sobrevive si hay pocas o nulas heladas y/o escasas temperaturas de frío extremas. "Si no hay heladas, 90 días vive sólo con agua, entonces durante ese lapso de tiempo es recomendable que no haya maíces en la zona", indicó.



MUCHO DAÑO EN EL CENTRO NORTE SANTAFESINO

Expertos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmaron daños en los maíces tardíos del centro norte provincial. "Con el transcurso de las jornadas aumentó, con deterioro muy marcado y progresivo", advirtieron.

Por ello, como consecuencia de las labores de seguimiento, control y evaluación efectuadas en los distintos departamentos del centro – norte de la provincia de Santa Fe, hasta la fecha se determinó que como mínimo un 72 % de los lotes presentaron marcados e importantes grados de afectación, entre el 48 al 50 %.

En virtud de dicho escenario, los técnicos seguirían llevando a cabo diariamente dichas tareas para una real cuantificación del impacto sufrido por los maizales, ante la presencia de (Spiroplasma kunkelii), su vector la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), que fue dinámico. "Los futuros escenarios serían muy complejos, sin antecedentes", vaticinaron los especialistas.



PIDEN LA "EMERGENCIA AGRÍCOLA"

Los diputados nacionales Luis Picat (UCR – Córdoba) y Martín Ardohain (PRO – La Pampa) presentaron este martes un proyecto de resolución ante la Cámara Baja para que se declare la emergencia agrícola a nivel nacional, a raíz de la expansión de la plaga Dalbulus maidis, conocida como “chicharrita del maíz”.

Cabe recordar que es el insecto vector de la bacteria Spiroplasma kunkeli, causante de la enfermedad “achaparramiento del maíz”, que puede hacer perder hasta el 70% del rinde en un lote del cereal.

De hecho, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 2,5 millones de toneladas su pronóstico de cosecha de maíz, en gran medida debido al impacto de la chicharrita.

"Ya es una catástrofe biológica los daños producidos por el insecto vector de la bacteria Spiroplasma kunkeli, en los cultivos de maíz tardío, afectando a 9 provincias. Sin vuelta atrás con cero cosecha", manifestó Picat.

El proyecto destaca la necesidad de declarar la alerta por el “crecimiento vertiginoso, alcance y daño que está produciendo” esta plaga, que está afectando a Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

La propuesta normativa además exhorta a los gobiernos nacional y provinciales afectados “a trabajar de manera coordinada para aminorar el impacto y el avance de la plaga, para la pronta recuperación de los productores de las zonas afectadas”.