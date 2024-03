Las exportaciones de economías regionales cayeron en dólares y toneladas

Según CAME, esta caída se debe a los eventos climáticos adversos que hicieron disminuir en forma considerable los volúmenes de producción y por ende las toneladas exportadas. Por otro lado, los alimentos en general están reacomodando sus precios, en línea con la baja en los mercados internacionales.

Así, las exportaciones regionales alcanzaron los u$s 7.215 millones exportados en el período marzo 2023 – febrero 2024, habiendo importado u$s 1.022 millones, lo que arroja un superávit comercial de u$s 6.193 millones.



ANÁLISIS POR COMPLEJO EN DÓLARES

Durante el período de marzo de 2023 a febrero de 2024, el complejo frutícola, que incluye duraznos, ciruelas, cerezas y otros, registró un notable crecimiento en sus exportaciones. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron un total de u$s 23,9 millones, representando un aumento del 95,6% en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto al volumen, se exportaron 12.339 toneladas, lo que marca un incremento del 108,9% respecto al período anterior. Estos resultados reflejan un significativo aumento en las exportaciones de este complejo, siendo el que más creció tanto en valor como en volumen.

En segundo lugar, se destaca el complejo olivícola, que incluye aceitunas de mesa y para aceite, aceite de oliva y otros derivados de las aceitunas. Durante los últimos doce meses, este complejo registró una notable exportación de u$s 322,5 millones, lo que representa un crecimiento del 67,2%. Además, en términos de volumen, se observó un aumento significativo, con 104.225 toneladas exportadas y un incremento del 26,3% en comparación con el período anterior.



ANÁLISIS POR COMPLEJO EN TONELADAS

El sector Foresto industrial, que abarca desde madera en bruto hasta pulpa y pasta de papel, registró un notable aumento en el volumen exportado, alcanzando las 878.394 toneladas durante el período marzo 2023 a febrero 2024, lo que representa un crecimiento del 75,6% respecto al período anterior. Sin embargo, en términos de dólares, experimentó una caída del 9,8%. Esta disparidad revela una disminución significativa en el precio por tonelada, que cayó un 48,6% en el período analizado, el precio unitario que más disminuyó en el período.

En tanto el Complejo frutícola fue el tercer complejo con mayor crecimiento en volumen, que corresponde a las frutas tropicales, como mango, piña, papaya, banana y maracuyá, que exportaron un total de 24.260 toneladas durante el período marzo 2023 a febrero 2024, lo que representa un incremento del 30,4% en comparación con el mismo período del año anterior (2022-2023). A pesar de este aumento en volumen, el valor total de las exportaciones alcanzó los USD 55,1 millones, reflejando una leve disminución del 2,3% en relación con el período anterior. Este fenómeno de aumento en volumen, pero no en valor, revela una caída en los precios de exportación, que experimentaron una caída del 25,1% en su valor por tonelada.



EUROPA, EL PRINCIPAL DESTINO

Europa: En primer lugar, habiendo sido el destino del 34,1% de las ventas regionales al exterior, se ubica el continente europeo, al cual se exportó por un total de u$s 2.457,7 millones. El principal socio comercial en este continente fue Países Bajos, con un total exportado de u$s 474,3 millones.