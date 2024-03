El Intendente entregó becas universitarias a 118 estudiantes

Este miércoles, el intendente Leonardo Viotti y la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, entregaron 118 becas a estudiantes terciarios y universitarios. Estuvieron presentes los beneficiarios y beneficiarias de este aporte que realiza el municipio a la educación de Rafaela. Además, participaron los concejales Mabel Fossatti y Martín Racca, quienes forman parte de la comisión de becas.

La Secretaria de Educación y Cultura explicó a los presentes que “los montos que van a recibir a través de la cuenta del Banco Hipotecario van a ser de 14.000 pesos por mes hasta noviembre”. También contó que el proceso de selección se realizó en conjunto entre el área educativa, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, y la comisión de becas integrada por concejales de diferentes sectores. “Las inscripciones fueron en diciembre de forma online. Luego se llevó a cabo el estudio de cada uno de los casos”, recordó.

Por otro lado, al tomar la palabra, el mandatario local destacó que si bien el Estado es quien administra los fondos, “este aporte que están recibiendo es de toda la comunidad que paga sus impuestos. Ese es el dinero que nosotros recaudamos y que todos los meses lo vamos destinando a distintos programas”. En función de esto, les pidió a los jóvenes que “lo valoren porque el que sale a trabajar todos los días es quien los está ayudando a ustedes con este aporte para que puedan realizar sus estudios”.



ESTUDIAR Y TRABAJAR

El Intendente afirmó que “la educación es el camino. Fórmense, trabajen, todos los días hay que esforzarse. Están en ese camino, así que sigan para adelante”. Además, Viotti resaltó la transparencia con la que se trabaja desde el municipio, ya que “la comisión de becas está conformada por concejales que son de distintos espacios políticos para garantizar que el proceso es transparente y son ellos quienes eligen quién realmente lo necesita”.

Para finalizar, relató que él mismo fue “beneficiario de una beca similar hace muchos años atrás, en la escuela primaria y secundaria. Todos los que estamos acá venimos de una familia trabajadora y este tipo de apoyos son importantes. En mi caso particular, me permitió avanzar en mi carrera profesional, recibirme en una universidad pública, crecer en lo que me gustaba y llegar adonde estoy”, declaró.

Por todo lo dicho, remarcó que “debemos ser muy agradecidos y, con el tiempo, cuando nos recibimos, devolverle a la sociedad y a la ciudad todo lo que hayamos aprendido para que la rueda siga girando y otros jóvenes también puedan cumplir sus sueños”.