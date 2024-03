“Nos quedamos con bronca, merecíamos un poco más”

El empate dejó bronca en Atlético de Rafaela porque se le escapó un encuentro que parecía, en la previa, tener en el bolsillo. “Nos quedamos con bronca, merecimos un poco más, las más claras las hemos generado nosotros”, analizó Matías Fissore tras el 0 a 0 ante Brown de Adrogué, uno de los elencos que aún no pudo ganar en lo que va de la temporada de la Primera Nacional, en la zona B.

“Fue un partido que sabíamos que iba a ser así, de mucha paciencia, trabajo para poder hacer daño, no pudimos concretar en el arco rival. Se trabajó bastante, desde lo defensivo fue muy bueno. No pudimos concretar las que pudimos crear y nos quedamos con ese sabor amargo que merecíamos un poco más”, analizó el mediocampista albiceleste.

Le cuesta en el Monumental. La Crema no puede desarrollar el juego que sí supo demostrar de visitante y en relación a ello Fissore contó: “Todos los rivales juegan de una manera acá que después no lo ves en todo el campeonato. Todos”. Y reconoció: “Tenemos que encontrarle la vuelta a eso. Creo que desde un inicio hemos ido a buscar el partido, creamos situaciones muy claras, después le tenemos que buscar la vuelta a esos rivales complicados, son cuestiones que debemos afrontar y resolver. De local tenemos que sumar de a tres”.

Con ocho encuentros disputados, los dirigidos por Ezequiel Medrán suman el 37,50% de los puntos disputados. Ganó 2, empató 3 y perdió 3. En rachas, hace cuatro que no logra sumar de a tres, pero lo que más preocupa es el rendimiento, irregular, que viene demostrando el equipo.

“Es una realidad que de local siempre queremos sumar de a tres y últimamente no se está dando, el equipo está haciendo un gran esfuerzo. Hemos tenido tres partidos en diez días, hemos competido de buena forma en todos. Queda el premio ese que nosotros también queremos que son los tres puntos, sumar de local, darle una alegría a nuestra gente. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, es un torneo muy duro, muy difícil. La Copa Argentina es una cosa, Nacional B otra y Primera otra, eso también se debe entender. Es una categoría muy complicada, en el partido de hoy no nos han creado situaciones, tenemos que poder concretar alguna de las que generamos para poder tener ese premio”.

Y cerró: “Es largo el torneo, el año pasado hemos estado todo el torneo en zona de clasificación y se extraña un poco eso, la diferencia en estar y no estar son pocos puntos, recién comienza, tenemos un margen. Tenemos que sumar de a tres para poder meternos en esa clasificación, estar en ese grupo. Hay que buscarle el lado positivo, seguir en la pelea, seguir intentando y saber que los rivales que vengan van a jugar de esta forma”.